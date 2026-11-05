Нефть дорожает на фоне неопределённости относительно войны с Ираном

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли почти на 3 доллара в четверг, 5 ноября, на фоне того, как инвесторы оценивали дальнейшее развитие американо-израильской войны с Ираном после того, как Республиканская партия президента США Дональда Трампа потерпела серьезные потери на промежуточных выборах на этой неделе. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

По состоянию на 14:17 GMT (16:17 по Киеву) фьючерсы на Brent подорожали на 2,94 доллара, или на 3,11%, до 97,56 доллара за баррель, тогда как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 1,73 доллара, или на 1,96%, до 89,85 доллара.

"Ситуация на Ближнем Востоке все еще не решена, и поэтому в настоящий момент наблюдается некоторое умеренное восстановление цен", — сказал Джованни Стауново, аналитик по сырьевым товарам в UBS.

Обе цены упали более чем на 8% на предыдущей сессии, достигнув самого низкого уровня с 31 августа.

Конфликт с Ираном, который Трамп начал вместе с Израилем в феврале, и вызванное этим повышение цен на топливо для американских потребителей стали основными причинами недовольства избирателей во вторник, когда республиканцы потерпели сокрушительное поражение, отмечает издание.

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"Рынки оценивают влияние промежуточных выборов на дальнейшие шаги Дональда Трампа в отношении войны с Ираном, закладывая в цены большую вероятность ее окончания", — сказала Джун Го, старший аналитик по нефти в Sparta Commodities.

"Однако впереди ожидается еще большая волатильность на фоне того, как путь к полноценной дипломатии для прекращения войны все еще полон неизвестных факторов, а глобальные стратегические резервы сильно истощились", — добавила она.

Что говорят аналитики

Аналитики отмечают, что до начала работы нового Конгресса, который демократы будут контролировать, в январе сохраняется неопределенность.

В своем отчете Citi отметила опасения, что после промежуточных выборов Белый дом может сосредоточиться на своих исполнительных полномочиях во внешней политике и потенциально обострить конфликт с Ираном.

Eurasia Group снизила свою оценку вероятности возобновления ударов США по Ирану с 65% до 60%, но также уменьшила вероятность заключения сделки с 20%, поскольку Иран твердо стоит на своих требованиях, а Трамп вряд ли примет условия, которые будут расценены как поражение. Вероятность продолжения противостояния была повышена с 15% до 30%.

Несмотря на недавнее падение цен на нефть, эскалация, вероятно, приведет к более резкому росту цен на нефть марки Brent до диапазона от 110 до 125 долларов за баррель, говорится в записке Eurasia Group.

Тем временем министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в отдельных телефонных разговорах со своими саудовскими и катарскими коллегами обсудил последние достижения в дипломатических усилиях, направленных на установление стабильности в регионе, сообщило иранское Министерство иностранных дел.

В четверг Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил, что два нефтяных танкера и буксир загорелись в результате отдельных инцидентов после попытки использования несанкционированных маршрутов через Ормузский пролив.

По мнению аналитиков, поставки нефти через этот ключевой водный путь для большинства поставок нефти в Персидский залив восстановились почти до довоенного уровня, хотя и ценой больших потерь.

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