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The New York Times
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Иран передал США ядерное предложение с семью требованиями - Reuters

Киев • УНН

 • 1226 просмотра

Тегеран согласится на переговоры только после выполнения Вашингтоном семи условий. Среди них — отмена санкций и разблокирование активов.

Иран передал США ядерное предложение с семью требованиями - Reuters

Иран направил Соединённым Штатам ядерное предложение через Катар, которое будет обсуждаться только после того, как Вашингтон выполнит семь требований Тегерана. Об этом агентству Reuters в четверг, 5 ноября, сообщил высокопоставленный иранский чиновник, пишет УНН.

Подробности

Чиновник, говоривший на условиях анонимности, сказал, что США рассматривают предложение, но отказался предоставить дополнительные подробности.

Посредники активизировали усилия по прекращению войны между Ираном и Соединёнными Штатами на фоне опасений, что она может возобновиться после промежуточных выборов в США. Во вторник Трамп отказался исключить возобновление боевых действий после голосования, а Иран планирует более масштабные ответные меры в случае возобновления войны, указывает издание.

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Ранее в четверг, во время визита в россию, главный представитель Ирана по вопросам безопасности Мохсен Резаи заявил: "В вопросе дипломатии мы выдвинули американцам семь условий. Пока они не выполнят наши семь условий, мы не откроем Ормузский пролив и не будем вести переговоры".

Иран требует отмены санкций США, разблокирования замороженных иранских активов и военных репараций, среди прочих условий, тогда как Вашингтон заявил, что ядерные вопросы должны быть частью любых первоначальных переговоров.

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля, и Иран ответил ударами по Израилю и странам Персидского залива, на территории которых расположены американские базы. Конфликт также вспыхнул в Ливане между "Хезболлой" и поддерживаемым Ираном Израилем, а совсем недавно распространился на Йемен, откуда поддерживаемые Ираном хуситы наносили удары по энергетическим объектам, аэропортам и другим целям в Саудовской Аравии.

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Юлия Шрамко

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