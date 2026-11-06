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Я бы не хотел разрушать остальную часть страны, но, возможно, придется — Трамп не исключил новых ударов по Ирану

Киев • УНН

 • 1936 просмотра

Дональд Трамп заявил о готовности США продолжить военные действия против Ирана. Он подчеркнул, что Тегеран "ни в коем случае"и не получит ядерного оружия.

Я бы не хотел разрушать остальную часть страны, но, возможно, придется — Трамп не исключил новых ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп не исключает возможности разрушительных ударов по Ирану. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме, сообщает УНН.

Детали

По словам Трампа, Иран "ничего не будет делать без разрешения США", а "если нам придется продолжать заниматься Ираном, мы полностью к этому готовы"

Я предпочел бы не разрушать оставшуюся часть страны, если это возможно, но, вероятно, мне придется это сделать. Вы скоро узнаете

- сказал президент США.

Он добавил, что Иран "ни в коем случае не получит ядерное оружие".  

Напомним

Президент США Дональд Трамп признал, что война с Ираном отчасти виновна в поражении республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября.

Трамп допустил скорое заключение сделки с Ираном на фоне падения цен на нефть почти на $1002.11.26, 23:38 • 6627 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран