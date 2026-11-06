Я бы не хотел разрушать остальную часть страны, но, возможно, придется — Трамп не исключил новых ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп не исключает возможности разрушительных ударов по Ирану. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме, сообщает УНН.

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По словам Трампа, Иран "ничего не будет делать без разрешения США", а "если нам придется продолжать заниматься Ираном, мы полностью к этому готовы"

Я предпочел бы не разрушать оставшуюся часть страны, если это возможно, но, вероятно, мне придется это сделать. Вы скоро узнаете - сказал президент США.

Он добавил, что Иран "ни в коем случае не получит ядерное оружие".

Напомним

Президент США Дональд Трамп признал, что война с Ираном отчасти виновна в поражении республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс 3 ноября.

Трамп допустил скорое заключение сделки с Ираном на фоне падения цен на нефть почти на $10