Трамп допустил скорое заключение сделки с Ираном на фоне падения цен на нефть почти на $10
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что Иран стремится к быстрой сделке с США. Нефть подешевела почти на $10 за баррель из-за ожиданий предотвращения войны.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стремится как можно скорее достичь договорённостей с Вашингтоном, и не исключил возможности заключения сделки. По его словам, ожидания мирного урегулирования уже вызвали резкое падение мировых цен на нефть. Об этом американский лидер написал в Truth Social, сообщает УНН.
Детали
Трамп утверждает, что нефть подешевела почти на $10 за баррель, поскольку участники рынка всё больше верят в возможность избежать войны с Ираном.
Цены на нефть стремительно падают, почти на $10 за баррель — это рекорд, поскольку люди считают, что войны с Ираном не будет. Иран хочет заключить сделку как можно скорее. Это может произойти!
Перспективы договорённостей с Ираном
Заявление Трампа прозвучало на фоне дипломатических усилий по урегулированию конфликта вокруг Ирана.
Американский президент связывает снижение нефтяных котировок именно с ожиданиями возможной сделки.
В то же время Трамп не уточнил, какие условия обсуждают стороны и когда именно может быть достигнута договорённость.
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