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The Guardian
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Трамп допустив швидке укладення угоди з Іраном на тлі падіння цін на нафту майже на $10

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Дональд Трамп заявив, що Іран прагне швидкої угоди зі США. Нафта подешевшала майже на $10 за барель через очікування уникнення війни.

Трамп допустив швидке укладення угоди з Іраном на тлі падіння цін на нафту майже на $10

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран прагне якнайшвидше досягти домовленостей із Вашингтоном, і не виключив можливості укладення угоди. За його словами, очікування мирного врегулювання вже спричинили різке падіння світових цін на нафту. Про це американський лідер написав у Truth Social, повідомляє УНН.

Деталі

Трамп стверджує, що нафта подешевшала майже на $10 за барель, оскільки учасники ринку дедалі більше вірять у можливість уникнення війни з Іраном.

Ціни на нафту стрімко падають, майже на $10 за барель – це рекорд, оскільки люди вважають, що війни з Іраном не буде. Іран хоче укласти угоду якнайшвидше. Це може статися!

– написав президент США.

Перспективи домовленостей з Іраном

Заява Трампа пролунала на тлі дипломатичних зусиль щодо врегулювання конфлікту навколо Ірану.

Американський президент пов'язує зниження нафтових котирувань саме з очікуваннями можливої угоди.

Водночас Трамп не уточнив, які умови обговорюють сторони та коли саме може бути досягнута домовленість.

Трамп пригрозив Ірану "молотом", Тегеран попередив про довшу війну02.11.26, 09:45 • 4772 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаПолітикаСвіт
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран