Трамп допустив швидке укладення угоди з Іраном на тлі падіння цін на нафту майже на $10
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що Іран прагне швидкої угоди зі США. Нафта подешевшала майже на $10 за барель через очікування уникнення війни.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран прагне якнайшвидше досягти домовленостей із Вашингтоном, і не виключив можливості укладення угоди. За його словами, очікування мирного врегулювання вже спричинили різке падіння світових цін на нафту. Про це американський лідер написав у Truth Social, повідомляє УНН.
Деталі
Трамп стверджує, що нафта подешевшала майже на $10 за барель, оскільки учасники ринку дедалі більше вірять у можливість уникнення війни з Іраном.
Ціни на нафту стрімко падають, майже на $10 за барель – це рекорд, оскільки люди вважають, що війни з Іраном не буде. Іран хоче укласти угоду якнайшвидше. Це може статися!
Перспективи домовленостей з Іраном
Заява Трампа пролунала на тлі дипломатичних зусиль щодо врегулювання конфлікту навколо Ірану.
Американський президент пов'язує зниження нафтових котирувань саме з очікуваннями можливої угоди.
Водночас Трамп не уточнив, які умови обговорюють сторони та коли саме може бути досягнута домовленість.
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