Я б не хотів руйнувати решту країни, але, можливо, доведеться - Трамп не виключив нових ударів по Ірану
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про готовність США продовжити війсмькові дії проти Ірану. Він наголосив, що Тегеран "в жодному разі"и не отримає ядерної зброї.
Президент США Дональд Трамп не виключає можливості руйнівних ударів по Ірану. Про це він заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі, повідомляє УНН.
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За словами Трампа, Іран "нічого не буде робити без дозволу США", а "якщо нам доведеться продовжувати справу з Іраном, ми повністю готові до цього"
Я б волів не руйнувати решту країни, якщо це можливо, але, ймовірно, мені доведеться це зробити. Ви скоро дізнаєтесь
Він додав, що Іран "в жодному разі не отримає ядерну зброю".
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп визнав, що війна з Іраном частково винна у поразці республіканців на проміжних виборах до Конгресу 3 листопада.
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