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Я б не хотів руйнувати решту країни, але, можливо, доведеться - Трамп не виключив нових ударів по Ірану

Київ • УНН

 • 1502 перегляди

Дональд Трамп заявив про готовність США продовжити війсмькові дії проти Ірану. Він наголосив, що Тегеран "в жодному разі"и не отримає ядерної зброї.

Я б не хотів руйнувати решту країни, але, можливо, доведеться - Трамп не виключив нових ударів по Ірану

Президент США Дональд Трамп не виключає можливості руйнівних ударів по Ірану. Про це він заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі, повідомляє УНН.

Деталі

За словами Трампа, Іран "нічого не буде робити без дозволу США", а "якщо нам доведеться продовжувати справу з Іраном, ми повністю готові до цього"

Я б волів не руйнувати решту країни, якщо це можливо, але, ймовірно, мені доведеться це зробити. Ви скоро дізнаєтесь

- сказав президент США.

Він додав, що Іран "в жодному разі не отримає ядерну зброю".  

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп визнав, що війна з Іраном частково винна у поразці республіканців на проміжних виборах до Конгресу 3 листопада.

Трамп допустив швидке укладення угоди з Іраном на тлі падіння цін на нафту майже на $1002.11.26, 23:38 • 6627 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Вибори в США
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран