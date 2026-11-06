Я б не хотів руйнувати решту країни, але, можливо, доведеться - Трамп не виключив нових ударів по Ірану

Президент США Дональд Трамп не виключає можливості руйнівних ударів по Ірану. Про це він заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі, повідомляє УНН.

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За словами Трампа, Іран "нічого не буде робити без дозволу США", а "якщо нам доведеться продовжувати справу з Іраном, ми повністю готові до цього"

Я б волів не руйнувати решту країни, якщо це можливо, але, ймовірно, мені доведеться це зробити. Ви скоро дізнаєтесь - сказав президент США.

Він додав, що Іран "в жодному разі не отримає ядерну зброю".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп визнав, що війна з Іраном частково винна у поразці республіканців на проміжних виборах до Конгресу 3 листопада.

Трамп допустив швидке укладення угоди з Іраном на тлі падіння цін на нафту майже на $10