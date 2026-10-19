Ціни на нафту впали з 5-місячного максимуму

Ціни на нафту 19 жовтня знизилися з п'ятимісячного максимуму, на тлі того, як інвестори фіксували прибуток після того, як президент США Дональд Трамп скасував санкції та мита щодо росії, що може призвести до збільшення експорту російського пального. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 1,98 долара, або на 1,80%, до 107,88 долара за барель до 04:27 GMT (07:24 за Києвом) після того, як у п'ятницю закрилися на найвищому рівні з 19 травня.

Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate становила 100,25 долара за барель, знизившись на 1,16 долара, або на 1,14% після того, як у п'ятницю закрилася на найвищому рівні з 17 вересня.

У п'ятницю Трамп підписав указ про відміну ключових санкцій і мит відповідно до закону Грема, який він підписав минулого місяця на вимогу законодавців, які бажали чинити тиск на москву у зв'язку з війною в Україні.

Проте держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент витратить до 60 днів на оцінку впливу санкцій та мит на світову економіку.

Що кажуть аналітики

"Дії Трампа виглядають як чергова відчайдушна спроба стримати зростання цін на нафту напередодні проміжних виборів у США", — сказала Пріянка Сачдева, керівник відділу аналізу ринку в Phillip Nova, додавши, що це мало що змінює у вирішенні проблеми перебоїв у постачанні в Ормузькій протоці, де тривають атаки на нафтові танкери.

Головний аналітик KCM Trade Тім Вотерер заявив, що хоча скасування США санкцій проти росії може призвести до збільшення російського експорту палива, суперечливі заяви створюють невизначеність.

"Поки деталі і тривалість не стануть яснішими, ринок навряд чи зможе повною мірою врахувати стійке збільшення пропозиції", - додав він.

Скасування обмежень відбулося після того, як Трамп уклав угоду з главою кремля володимиром путіним про експорт дизельного палива до США та інших країн.

Вплив ситуації на Близькому Сході

У п'ятницю ціна на нафту марки Brent ненадовго досягла 110 доларів за барель вперше з травня, на тлі того, як напруженість та загрози безпеці на Близькому Сході викликали побоювання щодо безпеки судноплавства та скорочення світових постачань енергоносіїв.

Посилення атак на комерційні судна різко скоротило постачання нафти з Перської затоки до приблизно 8,5 млн барелів на добу в середньому за сім днів минулого тижня з більш ніж 20 млн барелів на добу тижнем раніше, йдеться в записці аналітичної компанії Kpler, опублікованій у п'ятницю. Щонайменше 10 підтверджених інцидентів за участю комерційних суден було зареєстровано минулого тижня, додала компанія.

Потенційно підвищуючи ставки у війні на Близькому Сході, Єгипет заявив про готовність надати Саудівській Аравії необхідну підтримку для захисту своєї безпеки та стабільності від хуситів у Ємені, союзників Ірану.

Прогноз цін

Банк DBS очікує, що ціни на нафту залишаться в діапазоні від 100 до 110 доларів за барель напередодні проміжних виборів у США, оскільки Іран та його ставленики забезпечать збереження цін на нафту та внутрішніх цін на пальне як основний подразник для американських виборців.

"Президент США робить різні кроки для придушення цін напередодні проміжних виборів без будь-яких прямих поступок Ірану", - заявив очільник відділу енергетичних досліджень банку Сувро Саркар.

"Однак усі важелі, які він задіяв, - включаючи скасування санкцій проти росії, - є короткостроковими рішеннями і практично не вплинуть на структурний вплив на ситуацію з поставками".

Нафта Brent вперше з травня подорожчала до $110 за барель через загрозу нової ескалації на Близькому Сході