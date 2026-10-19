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Цены на нефть упали с 5-месячного максимума

Киев • УНН

 • 23191 просмотра

Brent снизилась до $107,88, WTI — до $100,25 за баррель. Инвесторы оценивают возможный рост экспорта российского топлива.

Цены на нефть упали с 5-месячного максимума

Цены на нефть 19 октября снизились с пятимесячного максимума на фоне того, как инвесторы фиксировали прибыль после того, как президент США Дональд Трамп отменил санкции и пошлины в отношении россии, что может привести к увеличению экспорта российского топлива. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,98 доллара, или на 1,80%, до 107,88 доллара за баррель к 04:27 GMT (07:24 по Киеву) после того, как в пятницу закрылись на самом высоком уровне с 19 мая.

Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate составляла 100,25 доллара за баррель, снизившись на 1,16 доллара, или на 1,14%, после того, как в пятницу торги закрылись на самом высоком уровне с 17 сентября.

В пятницу Трамп подписал указ об отмене ключевых санкций и пошлин в соответствии с законом Грэма, который он подписал в прошлом месяце по требованию законодателей, желавших оказать давление на москву в связи с войной в Украине.

Однако госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент потратит до 60 дней на оценку влияния санкций и пошлин на мировую экономику.

Что говорят аналитики

"Действия Трампа выглядят как очередная отчаянная попытка сдержать рост цен на нефть накануне промежуточных выборов в США", — сказала Приянка Сачдева, руководитель отдела анализа рынка в Phillip Nova, добавив, что это мало что меняет в решении проблемы перебоев в поставках в Ормузском проливе, где продолжаются атаки на нефтяные танкеры.

Главный аналитик KCM Trade Тим Уотерер заявил, что, хотя отмена США санкций против россии может привести к увеличению российского экспорта топлива, противоречивые заявления создают неопределенность.

"Пока детали и продолжительность не станут более ясными, рынок вряд ли сможет в полной мере учесть устойчивое увеличение предложения", - добавил он.

Отмена ограничений произошла после того, как Трамп заключил сделку с главой кремля владимиром путиным об экспорте дизельного топлива в США и другие страны. 

Влияние ситуации на Ближнем Востоке

В пятницу цена на нефть марки Brent ненадолго достигла 110 долларов за баррель впервые с мая на фоне того, как напряженность и угрозы безопасности на Ближнем Востоке вызвали опасения по поводу безопасности судоходства и сокращения мировых поставок энергоносителей.

Усиление атак на коммерческие суда резко сократило поставки нефти из Персидского залива примерно до 8,5 млн баррелей в сутки в среднем за семь дней прошлой недели с более чем 20 млн баррелей в сутки неделей ранее, говорится в записке аналитической компании Kpler, опубликованной в пятницу. По меньшей мере 10 подтвержденных инцидентов с участием коммерческих судов были зарегистрированы на прошлой неделе, добавила компания.

Потенциально повышая ставки в войне на Ближнем Востоке, Египет заявил о готовности предоставить Саудовской Аравии необходимую поддержку для защиты ее безопасности и стабильности от хуситов в Йемене, союзников Ирана.

Прогноз цен

Банк DBS ожидает, что цены на нефть останутся в диапазоне от 100 до 110 долларов за баррель накануне промежуточных выборов в США, поскольку Иран и его ставленники обеспечат сохранение цен на нефть и внутренних цен на топливо в качестве основного раздражителя для американских избирателей.

"Президент США предпринимает различные шаги для снижения цен накануне промежуточных выборов без каких-либо прямых уступок Ирану", - заявил руководитель отдела энергетических исследований банка Сувро Саркар.

"Однако все задействованные им рычаги - включая отмену санкций против россии, - являются краткосрочными решениями и практически не повлияют на структурное воздействие на ситуацию с поставками".

Нефть Brent впервые с мая подорожчала до $110 за баррель из-за угрозы новой эскалации на Ближнем Востоке16.10.26, 23:27 • 6839 просмотров

Юлия Шрамко

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