Нефть Brent впервые с мая подорожчала до $110 за баррель из-за угрозы новой эскалации на Ближнем Востоке

Мировые цены на нефть продолжают стремительно расти. В пятницу, 16 октября, стоимость Brent впервые с мая достигла $110 за баррель на фоне опасений по поводу сокращения поставок и возможного обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В ходе торгов нефть Brent подорожала на 3,7%. Рост цен связывают с напряжённой ситуацией в ключевых нефтедобывающих регионах, в частности с атаками поддерживаемых Ираном хуситов на Саудовскую Аравию и ударами по энергетической инфраструктуре в рамках российско-украинской войны.

Дополнительную неопределённость создаёт ситуация вокруг российского дизельного топлива. Американские законодатели внесли законопроект, который должен заблокировать сделку Дональда Трампа с москвой о его поставках. Противники договорённости опасаются, что она позволит россии получить дополнительные средства для финансирования войны.

Аналитики прогнозируют дальнейшее обострение ситуации

По данным Bloomberg, с начала года нефть подорожала более чем на 70%, а европейские фьючерсы на дизельное топливо выросли более чем вдвое.

В то же время аналитики Eurasia Group повысили оценку вероятности эскалации конфликта в Персидском заливе с 35% до 65%.

Конфликт, вероятно, будет эскалировать. Статус-кво противостояния больше не является устойчивым для США – отметили эксперты.

Дополнительные опасения вызвали заявления Трампа, который не исключил применения мощной авиабомбы GBU-43/B против Ирана после выборов 3 ноября.

Нефть дорожает из-за ситуации на Ближнем Востоке, а не из-за ударов Украины по российским НПЗ — Reuters