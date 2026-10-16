Нафта Brent вперше з травня подорожчала до $110 за барель через загрозу нової ескалації на Близькому Сході

Україна накопичила рекордні за 6 років запаси газу перед зимою – Нафтогаз

ЄС підтримує Україну, але не знайшов 70 мільярдів євро на 2027 рік

Країни G7 виділять 260 мільйонів євро на відновлення захисного укриття Чорнобильської АЕС

Поблизу Запорізької АЕС набрало чинності локальне перемир’я - МАГАТЕ

"Не знаю, хто віддав наказ" - Трамп каже, що уряд США не причетний до обмеження роботи Starlink в Україні

Українців попередили про ризик нових відключень на тлі масштабних атак рф на енергетику

Папа Лев обговорив із путіним складну гуманітарну ситуацію в Олешках і закликав до припинення вогню

У путіна заявили, що США та рф обговорюють спільні проєкти у сфері дата-центрів

В Україні запускають дрони для доставки органів і медичних вантажів - як це працюватиме