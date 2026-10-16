Нафта Brent вперше з травня подорожчала до $110 за барель через загрозу нової ескалації на Близькому Сході
Київ • УНН
Brent подорожчала на 3,7% і вперше з травня сягнула $110 за барель. Аналітики підвищили ризик ескалації в Перській затоці до 65%.
Світові ціни на нафту продовжують стрімко зростати. У п'ятницю, 16 жовтня, вартість Brent вперше з травня досягла $110 за барель на тлі побоювань щодо скорочення постачання та можливого загострення конфлікту на Близькому Сході. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
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Під час торгів нафта Brent подорожчала на 3,7%. Зростання цін пов'язують із напруженою ситуацією в ключових нафтовидобувних регіонах, зокрема атаками підтримуваних Іраном хуситів на Саудівську Аравію та ударами по енергетичній інфраструктурі в межах російсько-української війни.
Додаткову невизначеність створює ситуація навколо російського дизельного палива. Американські законодавці внесли законопроєкт, який має заблокувати угоду Дональда Трампа з москвою щодо його постачання. Противники домовленості побоюються, що вона дозволить росії отримати додаткові кошти для фінансування війни.
Аналітики прогнозують подальше загострення ситуації
За даними Bloomberg, від початку року нафта подорожчала більш ніж на 70%, а європейські ф'ючерси на дизельне паливо зросли більш ніж удвічі.
Водночас аналітики Eurasia Group підвищили оцінку ймовірності ескалації конфлікту в Перській затоці з 35% до 65%.
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Додаткові побоювання викликали заяви Трампа, який не виключив застосування потужної авіабомби GBU-43/B проти Ірану після виборів 3 листопада.
Нафта дорожчає через ситуацію на Близькому Сході, а не удари України по російських НПЗ - Reuters16.10.26, 07:57 • 37417 переглядiв