Нафта дорожчає через ситуацію на Близькому Сході, а не удари України по російських НПЗ - Reuters

Світові ціни на нафту завершують тиждень зростанням на тлі загроз постачанню з Близького Сходу та скорочення запасів у США. Саме ці чинники називають ключовими аналітики, тоді як президент США Дональд Трамп раніше звинуватив у подорожчанні нафти українські удари по російських нафтопереробних заводах. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

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Станом на ранок 16 жовтня нафта Brent коштувала $105,21 за барель, а американська WTI – $97,20. Попри незначне зниження протягом п'ятниці, за тиждень Brent подорожчала на 0,44%, а WTI – на 5,81%.

Аналітики ING пояснюють зростання цін нестабільністю на Близькому Сході, відсутністю домовленостей між США та Іраном і загрозами судноплавству через Ормузьку протоку. За даними Kpler, потоки нафти через протоку скоротилися приблизно до 68% від звичайного рівня через посилення іранських атак.

Що насправді впливає на ціни на нафту

Додатковим чинником стало скорочення запасів сирої нафти у США через зупинку видобутку внаслідок урагану. Саме після цього американська WTI у четвер подорожчала більш ніж на 3%.

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Раніше Трамп заявив, що удари України по російських НПЗ підвищують світові ціни на нафту, назвавши такі атаки "ганьбою". Він також закликав Київ обирати інші цілі.

Водночас у матеріалі Reuters основними причинами зростання цін названі ризики постачання з Перської затоки та ситуація із запасами у США. Українські удари по російських НПЗ серед ключових чинників подорожчання нафти аналітики не згадують.

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