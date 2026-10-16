$44.980.1050.350.09
ukenru
04:57 • 3612 перегляди
Нафта дорожчає через ситуацію на Близькому Сході, а не удари України по російських НПЗ - Reuters
04:25 • 17217 перегляди
Нічні удари росії по українських регіонах - де було гучно та наслідки
03:18 • 14307 перегляди
"Я не прихильник Зеленського": Трамп заявив, що з українським президентом важче домовитися, ніж із путінимVideo
02:18 • 15963 перегляди
Один удар "Нептуна" завдав російській авіації більших втрат, ніж вона встигла поповнити за 2026 рік
01:38 • 14840 перегляди
Наказ обмежити Starlink для України все-таки надійшов із Білого дому: Reuters розкрив подробиці
00:56 • 14964 перегляди
путін пригрозив Україні новими ударами та заявив, що росія лише "відповідає"
00:17 • 13406 перегляди
БпЛА з ШІ управлінням обходитимуть системи ППО - Україна готує масштабну операцію з блокування аеропортів в рф
23:17 • 14358 перегляди
У США знову заперечили причетність Трампа до обмеження супутникового зв'язку для України, але є нюанс
15 жовтня, 22:38 • 13899 перегляди
У Європі стрімко поширюється небезпечний вірус, який уже забрав 130 життів
15 жовтня, 21:37 • 14316 перегляди
Навроцький попередив, чим може обернутися послаблення санкцій проти росії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
5.7м/с
92%
753мм
Популярнi новини
Мотря з "Кайдашів" шукатиме кохання - Антоніна Хижняк стане новою "Холостячкою"Video15 жовтня, 21:06 • 12858 перегляди
Нова прессекретарка Трампа потрапила у скандал через юридичну освіту та невдалу відповідь журналістам15 жовтня, 22:06 • 11112 перегляди
Зірка "Шерлока" та "Хоббіта" Мартін Фрімен таємно одружився з молодшою на 21 рік акторкоюPhoto15 жовтня, 23:06 • 12659 перегляди
Зендея готує новий фільм, подробиці якого Голлівуд поки тримає в таємниці00:06 • 11761 перегляди
Трамп знову зробив крайнім Зеленського і звинуватив у зростанні цін на нафту через обстріли російських НПЗ04:33 • 10174 перегляди
Публікації
Зникла вода після обстрілу чи блекауту: як знайти безпечне джерело та правильно зберігати запаси15 жовтня, 15:55 • 39764 перегляди
Цикорій: чим він корисний для травлення та кому варто вживати його обережно
Ексклюзив
15 жовтня, 13:05 • 40729 перегляди
ВМС знищили чотири літаки Су-34, ще два було уражено - що відомо про носій КАБів, яким тероризують УкраїнуPhotoVideo15 жовтня, 12:19 • 44060 перегляди
Не потрібно руйнувати те, що працює: Аерокосмічна асоціація попереджає про ризики для авіагалузі через зміни до правил бронюванняPhoto
Ексклюзив
15 жовтня, 10:58 • 57009 перегляди
Справа про медичну недбалість лікарів Odrex: як затягування суду може допомогти обвинуваченим уникнути відповідальності
Ексклюзив
15 жовтня, 08:40 • 82327 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ілон Маск
Руслан Стефанчук
Барак Обама
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Луцьк
Польща
Рим
Реклама
УНН Lite
Tesla показала літаючий Roadster, який розганяється до 100 км/год за 0,81 секундиVideo04:56 • 1404 перегляди
Неандертальця вбили списом 75 тисяч років тому: вчені знайшли сліди давнього насильства03:05 • 6602 перегляди
Колишній чоловік Софії Вергари розкрив несподівані подробиці їхнього розлучення02:06 • 7478 перегляди
93-річна зірка Голлівуду Берстін може встановити історичний рекорд і все завдяки онуціPhoto01:06 • 8826 перегляди
Зендея готує новий фільм, подробиці якого Голлівуд поки тримає в таємниці00:06 • 11934 перегляди
Актуальне
Фільм
Серіали
Starlink
Нептун (крилата ракета)
Су-34

Нафта дорожчає через ситуацію на Близькому Сході, а не удари України по російських НПЗ - Reuters

Київ • УНН

 • 3658 перегляди

Нафта дорожчає через ризики постачання з Близького Сходу та скорочення запасів у США. Аналітики не назвали удари України ключовим чинником.

Нафта дорожчає через ситуацію на Близькому Сході, а не удари України по російських НПЗ - Reuters

Світові ціни на нафту завершують тиждень зростанням на тлі загроз постачанню з Близького Сходу та скорочення запасів у США. Саме ці чинники називають ключовими аналітики, тоді як президент США Дональд Трамп раніше звинуватив у подорожчанні нафти українські удари по російських нафтопереробних заводах. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Станом на ранок 16 жовтня нафта Brent коштувала $105,21 за барель, а американська WTI – $97,20. Попри незначне зниження протягом п'ятниці, за тиждень Brent подорожчала на 0,44%, а WTI – на 5,81%.

Аналітики ING пояснюють зростання цін нестабільністю на Близькому Сході, відсутністю домовленостей між США та Іраном і загрозами судноплавству через Ормузьку протоку. За даними Kpler, потоки нафти через протоку скоротилися приблизно до 68% від звичайного рівня через посилення іранських атак.

Що насправді впливає на ціни на нафту

Додатковим чинником стало скорочення запасів сирої нафти у США через зупинку видобутку внаслідок урагану. Саме після цього американська WTI у четвер подорожчала більш ніж на 3%.

"З нас досить": Зеленський заявив про зняття блокування з ударів по російських НПЗ - FT15.10.26, 08:30 • 31741 перегляд

Раніше Трамп заявив, що удари України по російських НПЗ підвищують світові ціни на нафту, назвавши такі атаки "ганьбою". Він також закликав Київ обирати інші цілі.

Водночас у матеріалі Reuters основними причинами зростання цін названі ризики постачання з Перської затоки та ситуація із запасами у США. Українські удари по російських НПЗ серед ключових чинників подорожчання нафти аналітики не згадують.

Трамп знову зробив крайнім Зеленського і звинуватив у зростанні цін на нафту через обстріли російських НПЗ16.10.26, 07:33 • 10310 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаСвіт
Reuters
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран