Нефть дорожает из-за ситуации на Ближнем Востоке, а не из-за ударов Украины по российским НПЗ — Reuters

Мировые цены на нефть завершают неделю ростом на фоне угроз поставкам с Ближнего Востока и сокращения запасов в США. Именно эти факторы аналитики называют ключевыми, тогда как президент США Дональд Трамп ранее обвинил в подорожании нефти украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

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По состоянию на утро 16 октября нефть Brent стоила $105,21 за баррель, а американская WTI — $97,20. Несмотря на незначительное снижение в течение пятницы, за неделю Brent подорожала на 0,44%, а WTI — на 5,81%.

Аналитики ING объясняют рост цен нестабильностью на Ближнем Востоке, отсутствием договорённостей между США и Ираном и угрозами судоходству через Ормузский пролив. По данным Kpler, потоки нефти через пролив сократились примерно до 68% от обычного уровня из-за усиления иранских атак.

Что на самом деле влияет на цены на нефть

Дополнительным фактором стало сокращение запасов сырой нефти в США из-за остановки добычи вследствие урагана. Именно после этого американская WTI в четверг подорожала более чем на 3%.

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Ранее Трамп заявил, что удары Украины по российским НПЗ повышают мировые цены на нефть, назвав такие атаки "позором". Он также призвал Киев выбирать другие цели.

В то же время в материале Reuters основными причинами роста цен названы риски поставок из Персидского залива и ситуация с запасами в США. Украинские удары по российским НПЗ среди ключевых факторов подорожания нефти аналитики не упоминают.

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