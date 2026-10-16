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Нефть дорожает из-за ситуации на Ближнем Востоке, а не из-за ударов Украины по российским НПЗ — Reuters

Киев • УНН

 • 37488 просмотра

Нефть дорожает из-за рисков поставок с Ближнего Востока и сокращения запасов в США. Аналитики не назвали удары Украины ключевым фактором.

Нефть дорожает из-за ситуации на Ближнем Востоке, а не из-за ударов Украины по российским НПЗ — Reuters

Мировые цены на нефть завершают неделю ростом на фоне угроз поставкам с Ближнего Востока и сокращения запасов в США. Именно эти факторы аналитики называют ключевыми, тогда как президент США Дональд Трамп ранее обвинил в подорожании нефти украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

По состоянию на утро 16 октября нефть Brent стоила $105,21 за баррель, а американская WTI — $97,20. Несмотря на незначительное снижение в течение пятницы, за неделю Brent подорожала на 0,44%, а WTI — на 5,81%.

Аналитики ING объясняют рост цен нестабильностью на Ближнем Востоке, отсутствием договорённостей между США и Ираном и угрозами судоходству через Ормузский пролив. По данным Kpler, потоки нефти через пролив сократились примерно до 68% от обычного уровня из-за усиления иранских атак.

Что на самом деле влияет на цены на нефть

Дополнительным фактором стало сокращение запасов сырой нефти в США из-за остановки добычи вследствие урагана. Именно после этого американская WTI в четверг подорожала более чем на 3%.

"С нас хватит": Зеленский заявил о снятии блокировки на удары по российским НПЗ - FT15.10.26, 08:30 • 32513 просмотров

Ранее Трамп заявил, что удары Украины по российским НПЗ повышают мировые цены на нефть, назвав такие атаки "позором". Он также призвал Киев выбирать другие цели.

В то же время в материале Reuters основными причинами роста цен названы риски поставок из Персидского залива и ситуация с запасами в США. Украинские удары по российским НПЗ среди ключевых факторов подорожания нефти аналитики не упоминают.

Трамп снова сделал крайним Зеленского и обвинил его в росте цен на нефть из-за ударов по российским НПЗ16.10.26, 07:33 • 49581 просмотр

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Reuters
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина
Иран