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Отопление

Трамп снова сделал крайним Зеленского и обвинил его в росте цен на нефть из-за ударов по российским НПЗ

Киев • УНН

 • 49583 просмотра

Трамп раскритиковал удары Украины по российским НПЗ, заявив о росте цен на нефть и дизельное топливо. Зеленский осудил соглашение США с Москвой.

Трамп снова сделал крайним Зеленского и обвинил его в росте цен на нефть из-за ударов по российским НПЗ

Президент США Дональд Трамп раскритиковал возобновление украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, заявив, что такие атаки приводят к росту мировых цен на нефть и дизельное топливо. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Newsmax, пишет УНН.

Детали

По словам американского президента, удары по российским НПЗ негативно влияют на мировой энергетический рынок.

Если вы мне скажете, что Зеленский снова наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам, то всё, что он делает, — это повышает мировую цену на нефть

— заявил Трамп.

Трамп призвал Украину выбирать другие цели

Американский лидер выразил недовольство действиями Киева и подчеркнул, что существуют другие объекты для ударов.

Я считаю, что это позор. Есть много других целей, по которым можно нанести удар. Но когда вы наносите удары по нефтеперерабатывающим заводам, где производится дизельное топливо, необходимое нам и всему миру, тогда он не оказывает миру хорошую услугу

— сказал президент США.

Трамп пытается снизить цены на энергоносители накануне промежуточных выборов 3 ноября. В частности, Вашингтон договорился с москвой о закупке российского дизельного топлива.

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Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал эту сделку, заявив, что она поможет россии финансировать войну. Он также выразил недовольство ограничениями американской разведывательной помощи и спутниковой связи Starlink.

Больно, когда президент Трамп выбирает одну сторону, а не нашу. Но нас устраивает то, что он находится посередине

— заявил Зеленский в интервью Пирсу Моргану.

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Степан Гафтко

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