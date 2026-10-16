Трамп снова сделал крайним Зеленского и обвинил его в росте цен на нефть из-за ударов по российским НПЗ

Президент США Дональд Трамп раскритиковал возобновление украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, заявив, что такие атаки приводят к росту мировых цен на нефть и дизельное топливо. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Newsmax, пишет УНН.

По словам американского президента, удары по российским НПЗ негативно влияют на мировой энергетический рынок.

Если вы мне скажете, что Зеленский снова наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам, то всё, что он делает, — это повышает мировую цену на нефть

Американский лидер выразил недовольство действиями Киева и подчеркнул, что существуют другие объекты для ударов.

Я считаю, что это позор. Есть много других целей, по которым можно нанести удар. Но когда вы наносите удары по нефтеперерабатывающим заводам, где производится дизельное топливо, необходимое нам и всему миру, тогда он не оказывает миру хорошую услугу