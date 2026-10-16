Трамп снова сделал крайним Зеленского и обвинил его в росте цен на нефть из-за ударов по российским НПЗ
Киев • УНН
Трамп раскритиковал удары Украины по российским НПЗ, заявив о росте цен на нефть и дизельное топливо. Зеленский осудил соглашение США с Москвой.
Президент США Дональд Трамп раскритиковал возобновление украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, заявив, что такие атаки приводят к росту мировых цен на нефть и дизельное топливо. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов, сообщает Newsmax, пишет УНН.
Детали
По словам американского президента, удары по российским НПЗ негативно влияют на мировой энергетический рынок.
Если вы мне скажете, что Зеленский снова наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам, то всё, что он делает, — это повышает мировую цену на нефть
Трамп призвал Украину выбирать другие цели
Американский лидер выразил недовольство действиями Киева и подчеркнул, что существуют другие объекты для ударов.
Я считаю, что это позор. Есть много других целей, по которым можно нанести удар. Но когда вы наносите удары по нефтеперерабатывающим заводам, где производится дизельное топливо, необходимое нам и всему миру, тогда он не оказывает миру хорошую услугу
Трамп пытается снизить цены на энергоносители накануне промежуточных выборов 3 ноября. В частности, Вашингтон договорился с москвой о закупке российского дизельного топлива.
Приказ ограничить Starlink для Украины всё-таки поступил из Белого дома: Reuters раскрыл подробности16.10.26, 04:38 • 25679 просмотров
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал эту сделку, заявив, что она поможет россии финансировать войну. Он также выразил недовольство ограничениями американской разведывательной помощи и спутниковой связи Starlink.
Больно, когда президент Трамп выбирает одну сторону, а не нашу. Но нас устраивает то, что он находится посередине
"Я не сторонник Зеленского": Трамп заявил, что с украинским президентом труднее договориться, чем с Путиным16.10.26, 06:18 • 33643 просмотра