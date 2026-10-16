"Я не сторонник Зеленского": Трамп заявил, что с украинским президентом труднее договориться, чем с Путиным

Президент США Дональд Трамп раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского, заявив, что тот якобы не стремится к завершению войны путем переговоров. Американский президент также отметил, что считает Зеленского более сложным партнером для переговоров, чем владимира путина, пишет УНН.

По словам Трампа, несмотря на публичные заявления о готовности к мирному урегулированию, Зеленский на самом деле не хочет заключать соглашение.

Зеленский не тот человек, с которым нам легко иметь дело. Они не договорятся с Зеленским. Он не хочет договариваться. Он говорит, что хочет, но на самом деле нет