"Я не сторонник Зеленского": Трамп заявил, что с украинским президентом труднее договориться, чем с Путиным
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что Зеленский якобы не стремится договариваться о завершении войны. Также он раскритиковал украинского президента и упомянул Крым.
Президент США Дональд Трамп раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского, заявив, что тот якобы не стремится к завершению войны путем переговоров. Американский президент также отметил, что считает Зеленского более сложным партнером для переговоров, чем владимира путина, пишет УНН.
Детали
По словам Трампа, несмотря на публичные заявления о готовности к мирному урегулированию, Зеленский на самом деле не хочет заключать соглашение.
Зеленский не тот человек, с которым нам легко иметь дело. Они не договорятся с Зеленским. Он не хочет договариваться. Он говорит, что хочет, но на самом деле нет
Трамп вновь раскритиковал Зеленского и упомянул Крым
Американский лидер также заявил, что не является сторонником украинского президента, и обвинил украинское руководство в разрушении страны.
Я не большой сторонник Зеленского. Они разрушили эту страну
Он также упомянул аннексию Крыма, возложив ответственность за потерю полуострова на администрацию бывшего президента США Барака Обамы. При этом Трамп назвал Крым самой ценной частью Украины.
Говоря о возможности завершения войны, президент США предположил, что обе стороны хотели бы ее прекращения, однако вновь выразил недовольство Зеленским.
Я считаю, что с Зеленским труднее иметь дело, чем с путиным
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