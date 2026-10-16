Нічні удари росії по українських регіонах - де було гучно та наслідки

"Я не прихильник Зеленського": Трамп заявив, що з українським президентом важче домовитися, ніж із путіним

Один удар "Нептуна" завдав російській авіації більших втрат, ніж вона встигла поповнити за 2026 рік

Наказ обмежити Starlink для України все-таки надійшов із Білого дому: Reuters розкрив подробиці

путін пригрозив Україні новими ударами та заявив, що росія лише "відповідає"

БпЛА з ШІ управлінням обходитимуть системи ППО - Україна готує масштабну операцію з блокування аеропортів в рф

У США знову заперечили причетність Трампа до обмеження супутникового зв'язку для України, але є нюанс

У Європі стрімко поширюється небезпечний вірус, який уже забрав 130 життів

Навроцький попередив, чим може обернутися послаблення санкцій проти росії