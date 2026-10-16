"Я не прихильник Зеленського": Трамп заявив, що з українським президентом важче домовитися, ніж із путіним
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що Зеленський нібито не прагне домовлятися про завершення війни. Також він розкритикував українського президента та згадав Крим.
Президент США Дональд Трамп розкритикував українського лідера Володимира Зеленського, заявивши, що той нібито не прагне завершення війни шляхом переговорів. Американський президент також зазначив, що вважає Зеленського складнішим партнером для переговорів, ніж володимира путіна, пише УНН.
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За словами Трампа, попри публічні заяви про готовність до мирного врегулювання, Зеленський насправді не хоче укладати угоду.
Зеленський не та людина, з якою нам легко мати справу. Вони не домовляться із Зеленським. Він не хоче домовлятися. Він каже, що хоче, але насправді ні
Трамп знову розкритикував Зеленського та згадав Крим
Американський лідер також заявив, що не є прихильником українського президента, та звинуватив українське керівництво у руйнуванні країни.
Я не великий прихильник Зеленського. Вони зруйнували цю країну
Він також згадав анексію Криму, поклавши відповідальність за втрату півострова на адміністрацію колишнього президента США Барака Обами. При цьому Трамп назвав Крим найціннішою частиною України.
Говорячи про можливість завершення війни, президент США припустив, що обидві сторони хотіли б її припинення, однак знову висловив невдоволення Зеленським.
Я вважаю, що із Зеленським важче мати справу, ніж із путіним
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