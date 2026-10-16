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Трамп знову зробив крайнім Зеленського і звинуватив у зростанні цін на нафту через обстріли російських НПЗ

Київ • УНН

 • 18508 перегляди

Трамп розкритикував удари України по російських НПЗ, заявивши про зростання цін на нафту й дизпаливо. Зеленський засудив угоду США з москвою.

Трамп знову зробив крайнім Зеленського і звинуватив у зростанні цін на нафту через обстріли російських НПЗ

Президент США Дональд Трамп розкритикував відновлення українських ударів по російських нафтопереробних заводах, заявивши, що такі атаки призводять до зростання світових цін на нафту та дизельне паливо. Про це він заявив, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє Newsmax, пише УНН.

Деталі

За словами американського президента, удари по російських НПЗ негативно впливають на світовий енергетичний ринок.

Якщо ви мені скажете, що Зеленський знову стріляє по нафтопереробних заводах, то все, що він робить, це підвищує світову ціну на нафту

– заявив Трамп.

Трамп закликав Україну обирати інші цілі

Американський лідер висловив невдоволення діями Києва та наголосив, що існують інші об'єкти для ударів.

Я вважаю, що це ганьба. Є багато інших цілей, які можна вразити. Але коли ви стріляєте по нафтопереробних заводах, де виробляється дизельне паливо, яке потрібне нам і всьому світу, тоді він не робить доброї послуги світові

– сказав президент США.

Трамп намагається знизити ціни на енергоносії напередодні проміжних виборів 3 листопада. Зокрема, Вашингтон домовився з москвою про закупівлю російського дизельного палива.

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Президент України Володимир Зеленський розкритикував цю угоду, заявивши, що вона допоможе росії фінансувати війну. Він також висловив невдоволення обмеженнями американської розвіддопомоги та супутникового зв'язку Starlink.

Боляче, коли президент Трамп обирає одну сторону, а не нашу. Але нас влаштовує те, що він посередині

– заявив Зеленський в інтерв'ю Пірсу Моргану.

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Степан Гафтко

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