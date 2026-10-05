Ціна на нафту падає на тлі зростання експорту з Близького Сходу і рішення G7

Ціни на нафту впали в понеділок, 5 жовтня, на тлі того, як зростання експорту нафти з Близького Сходу та вивільнення нафтових запасів країнами G7 збільшили постачання, компенсуючи побоювання щодо подальшої шкоди нафтовій інфраструктурі Перської затоки, оскільки війна США та Ізраїлю проти Ірану затягується. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 72 центи, або 0,71%, до 101,59 долара за барель о 06:34 за Гринвічем (09:34 за Києвом), тоді як ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate становила 90,05 долара за барель, знизившись на 1,05 долара, або 1,2%.

Ціна на нафту марки Brent минулого тижня втратила більшу частину своїх прибутків, тоді як ціна на нафту марки WTI знизилася на 1,6% після того, як країни G7 у п'ятницю домовилися вивільнити 100 мільйонів барелів дизельного пального та нафти з екстрених резервів та зобов'язалися утриматися від обмежень на експорт енергоносіїв під тиском президента США Дональда Трампа.

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Згідно з даними судноплавства, станом на понеділок, це вивільнення збільшить експорт нафти з Близького Сходу, який перевищив довоєнний рівень протягом чотирьох із семи днів останнього тижня вересня, попри атаки на судна, що проходять через Ормузьку протоку.

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Ф'ючерси на газойль на ICE зросли більш ніж на 2% до 1390,25 долара за барель у понеділок.

Думка експертів

"Рішення G7 про використання стратегічних резервів частково знімає безпосередню тривогу щодо поставок з ціни, у той час, як зростає думка, що обсяги експорту Саудівської Аравії повертаються до довоєнного рівня, навіть якщо ці барелі все ще перевозяться за вищою ціною та менш ефективними маршрутами", - сказав Тім Вотерер, головний аналітик KCM Trade.

"Цього поєднання достатньо, щоб поки що стримати ціни, навіть якщо ризики подальшого пошкодження енергетичної інфраструктури в регіоні Перської затоки не зникли", - зазначив він.

Хусити заявили, що вони запустили балістичні ракети та безпілотники по об'єктах Saudi Aramco в Ер-Ріяді та районі Хурайс у Саудівській Аравії у відповідь на 50 авіаційних та ракетних ударів під керівництвом Саудівської Аравії в Ємені за останні 12 годин. Підтвердження з боку Саудівської Аравії не було.

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У неділю уряд Ємену, який підтримується Саудівською Аравією та визнаний на міжнародному рівні, заявив, що розпочинає масштабну військову кампанію з метою повернення всіх районів країни, контрольованих підтримуваними Іраном хуситами. Тим часом Aramco несподівано знизила ціни на нафту в листопаді для Азії до шестирічного мінімуму.

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Ціни на Brent продовжують залишатися вище 100 доларів за барель через постійну геополітичну напруженість та збільшення кількості атак на комерційні судна в Перській затоці, ідеться в примітці аналітиків ING.

Тим часом, ОПЕК+ відклала перегляд, який мав би визначити квоти на видобуток нафти для своїх членів на 2027 рік, після того, як війна з Іраном зірвала проєкти з розширення потужностей на Близькому Сході, поставивши під сумнів оцінки майбутнього потенціалу виробництва, повідомили два джерела, близькі до цього питання.

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