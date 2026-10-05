Цена на нефть падает на фоне роста экспорта с Ближнего Востока и решения G7

$44.990.1550.530.16
ukenru
09:38 • 6712 просмотра
Нобелевскую премию по медицине 2026 года присудили за открытия в области оптогенетики
Эксклюзив
08:11 • 16275 просмотра
"Осиное гнездо" год спустя: экспертизы, следствие и борьба семей умерших пациентов OdrexPhoto
06:33 • 24828 просмотра
Мы остаёмся в Киеве — посольства ряда стран ЕС в Украине отреагировали на российские угрозы
04:58 • 26639 просмотра
Контрнаступательные действия Украины возле Лимана уже могут создавать проблемы для наступления россиян на Славянск — ISW
5 октября, 04:25 • 26057 просмотра
Путин в этом году раньше начал зимнюю кампанию ударов по Украине, и в ISW объяснили его расчёт
5 октября, 03:45 • 24441 просмотра
Пентагон перенимает украинские идеи и опыт войны для развития армии США
5 октября, 02:37 • 25741 просмотра
Украина могла получить чешские самолёты для сбивания реактивных "Шахедов", но передачу остановили — какая есть альтернатива
5 октября, 02:17 • 21148 просмотра
Белый дом США также уже следит за возможной чумой в России и оценивает варианты действий — Axios
5 октября, 01:37 • 18548 просмотра
В Киеве из-за затруднённого движения по мостам запускают 18 дополнительных рейсов между правым и левым берегами — как они будут курсироватьPhoto
5 октября, 00:17 • 18410 просмотра
Трамп решит, вводить ли «адские» санкции против России после оценки последствий — глава Минэнерго США
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
1м/с
64%
751мм
Популярные новости
Фил Коллинз рассказал, как из-за одной фразы Пола Маккартни они поссорились более чем на 20 лет5 октября, 01:05 • 33282 просмотра
Стало известно, сколько военнослужащих и техники потеряли россияне за сутки в УкраинеPhoto5 октября, 04:14 • 7242 просмотра
Индия стремится к большей роли в усилиях по прекращению войны рф против Украины - Bloomberg05:45 • 6396 просмотра
Директор ФБР Каш Патель обручился с кантри-певицейPhoto06:18 • 18357 просмотра
Бывший принц Эндрю подал в суд на полицию из-за ареста на фоне дела Эпштейна - СМИ06:34 • 17060 просмотра
публикации
"Осиное гнездо" год спустя: экспертизы, следствие и борьба семей умерших пациентов OdrexPhoto
Эксклюзив
08:11 • 16294 просмотра
Как распознать жестокое обращение с животным и кому жаловатьсяPhotoVideo4 октября, 08:17 • 66325 просмотра
Украина готовится возобновить полёты, но отечественные авиакомпании могут не дождаться2 октября, 10:40 • 158853 просмотра
Топ-10 комедий на выходные: фильмы, которые помогут отдохнуть и посмеятьсяPhoto2 октября, 08:07 • 150854 просмотра
Суд продлил меры пресечения врачам Odrex, которых обвиняют в медицинской халатности2 октября, 07:15 • 133830 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Биньямин Нетаньяху
Джеффри Эпштейн
Каш Патель
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Иран
Франция
Реклама
УНН Lite
Бывший принц Эндрю подал в суд на полицию из-за ареста на фоне дела Эпштейна - СМИ06:34 • 17164 просмотра
Директор ФБР Каш Патель обручился с кантри-певицейPhoto06:18 • 18459 просмотра
Фил Коллинз рассказал, как из-за одной фразы Пола Маккартни они поссорились более чем на 20 лет5 октября, 01:05 • 33397 просмотра
Ким Кардашьян призналась, что «сдерживает» 13-летнюю дочь Норт из-за её стремления к славе5 октября, 00:06 • 34001 просмотра
Кэтлин Тёрнер отреагировала на признание Майкла Дугласа об их тайном романе 40 лет назад4 октября, 23:06 • 32417 просмотра
Актуальное
Financial Times
Ракетная система С-400
Шахед-136
Отопление
Техника

Цена на нефть падает на фоне роста экспорта с Ближнего Востока и решения G7

Киев • УНН

 • 1660 просмотра

Цены на Brent и WTI снизились из-за увеличения экспорта и решения G7 высвободить нефть из резервов. Геополитические риски сохраняются.

Цена на нефть падает на фоне роста экспорта с Ближнего Востока и решения G7

Цены на нефть упали в понедельник, 5 октября, на фоне того, что рост экспорта нефти с Ближнего Востока и высвобождение нефтяных запасов странами G7 увеличили поставки, компенсировав опасения относительно дальнейшего ущерба нефтяной инфраструктуре Персидского залива, поскольку война США и Израиля против Ирана затягивается. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 72 цента, или 0,71%, до 101,59 доллара за баррель в 06:34 по Гринвичу (09:34 по Киеву), тогда как цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate составляла 90,05 доллара за баррель, снизившись на 1,05 доллара, или 1,2%.

Цена на нефть марки Brent на прошлой неделе потеряла большую часть своего роста, тогда как цена на нефть марки WTI снизилась на 1,6% после того, как страны G7 в пятницу договорились высвободить 100 миллионов баррелей дизельного топлива и нефти из чрезвычайных резервов и обязались воздержаться от ограничений на экспорт энергоносителей под давлением президента США Дональда Трампа.

Трамп исключил запрет США на экспорт дизельного топлива после решения G703.10.26, 14:37 • 8554 просмотра

Согласно данным судоходства, по состоянию на понедельник это высвобождение увеличит экспорт нефти с Ближнего Востока, который превышал довоенный уровень в течение четырех из семи дней последней недели сентября, несмотря на атаки на суда, проходящие через Ормузский пролив.

Судовладельцы ищут защиту от дронов после волны атак в Черном море и на Ближнем Востоке - FT05.10.26, 10:53 • 2322 просмотра

Фьючерсы на газойль на ICE в понедельник выросли более чем на 2%, до 1390,25 доллара за баррель.

Мнение экспертов

"Решение G7 об использовании стратегических резервов частично снимает непосредственную обеспокоенность поставками, заложенную в цену, в то время как растет мнение, что объемы экспорта Саудовской Аравии возвращаются к довоенному уровню, даже если эти баррели все еще перевозятся по более высокой цене и менее эффективными маршрутами", — сказал главный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

"Этого сочетания достаточно, чтобы пока сдерживать цены, даже если риски дальнейшего повреждения энергетической инфраструктуры в регионе Персидского залива не исчезли", — отметил он.

Хуситы заявили, что запустили баллистические ракеты и беспилотники по объектам Saudi Aramco в Эр-Рияде и районе Хурайс в Саудовской Аравии в ответ на 50 авиационных и ракетных ударов под руководством Саудовской Аравии в Йемене за последние 12 часов. Подтверждения со стороны Саудовской Аравии не было.

Президент Йемена объявил масштабное наступление против хуситов - Reuters04.10.26, 20:34 • 10098 просмотров

В воскресенье поддерживаемое Саудовской Аравией и признанное на международном уровне правительство Йемена заявило, что начинает масштабную военную кампанию с целью вернуть все районы страны, контролируемые поддерживаемыми Ираном хуситами. Тем временем Aramco неожиданно снизила цены на нефть в ноябре для Азии до шестилетнего минимума.

Почему нефть по-прежнему держится около $100 за баррель и что может произойти с ценами дальше — Bloomberg05.10.26, 04:16 • 4816 просмотров

Цены на Brent продолжают оставаться выше 100 долларов за баррель из-за сохраняющейся геополитической напряженности и увеличения числа атак на коммерческие суда в Персидском заливе, говорится в заметке аналитиков ING.

Тем временем ОПЕК+ отложила пересмотр, который должен был определить квоты на добычу нефти для своих членов на 2027 год, после того как война с Ираном сорвала проекты по расширению мощностей на Ближнем Востоке, поставив под сомнение оценки будущего производственного потенциала, сообщили два источника, близких к этому вопросу.

ОПЕК+ согласилась не менять цели добычи нефти в ноябре04.10.26, 15:09 • 9716 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Израиль
ОПЕК
Эр-Рияд
Дональд Трамп
Саудовская Аравия
Соединённые Штаты
Иран
Йемен