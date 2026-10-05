Цена на нефть падает на фоне роста экспорта с Ближнего Востока и решения G7
Киев • УНН
Цены на Brent и WTI снизились из-за увеличения экспорта и решения G7 высвободить нефть из резервов. Геополитические риски сохраняются.
Цены на нефть упали в понедельник, 5 октября, на фоне того, что рост экспорта нефти с Ближнего Востока и высвобождение нефтяных запасов странами G7 увеличили поставки, компенсировав опасения относительно дальнейшего ущерба нефтяной инфраструктуре Персидского залива, поскольку война США и Израиля против Ирана затягивается. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 72 цента, или 0,71%, до 101,59 доллара за баррель в 06:34 по Гринвичу (09:34 по Киеву), тогда как цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate составляла 90,05 доллара за баррель, снизившись на 1,05 доллара, или 1,2%.
Цена на нефть марки Brent на прошлой неделе потеряла большую часть своего роста, тогда как цена на нефть марки WTI снизилась на 1,6% после того, как страны G7 в пятницу договорились высвободить 100 миллионов баррелей дизельного топлива и нефти из чрезвычайных резервов и обязались воздержаться от ограничений на экспорт энергоносителей под давлением президента США Дональда Трампа.
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Согласно данным судоходства, по состоянию на понедельник это высвобождение увеличит экспорт нефти с Ближнего Востока, который превышал довоенный уровень в течение четырех из семи дней последней недели сентября, несмотря на атаки на суда, проходящие через Ормузский пролив.
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Фьючерсы на газойль на ICE в понедельник выросли более чем на 2%, до 1390,25 доллара за баррель.
Мнение экспертов
"Решение G7 об использовании стратегических резервов частично снимает непосредственную обеспокоенность поставками, заложенную в цену, в то время как растет мнение, что объемы экспорта Саудовской Аравии возвращаются к довоенному уровню, даже если эти баррели все еще перевозятся по более высокой цене и менее эффективными маршрутами", — сказал главный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.
"Этого сочетания достаточно, чтобы пока сдерживать цены, даже если риски дальнейшего повреждения энергетической инфраструктуры в регионе Персидского залива не исчезли", — отметил он.
Хуситы заявили, что запустили баллистические ракеты и беспилотники по объектам Saudi Aramco в Эр-Рияде и районе Хурайс в Саудовской Аравии в ответ на 50 авиационных и ракетных ударов под руководством Саудовской Аравии в Йемене за последние 12 часов. Подтверждения со стороны Саудовской Аравии не было.
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