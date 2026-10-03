Трамп исключил запрет США на экспорт дизельного топлива после решения G7

Президент США Дональд Трамп заявил 2 октября, что Соединённые Штаты не будут вводить запрет на экспорт дизельного топлива, приветствовав решение европейских стран высвободить топливо из своих резервов. Об этом УНН пишет со ссылкой на BBC.

Детали

G7 объявила о выпуске 100 миллионов баррелей нефти и дизельного топлива, чтобы смягчить проблемы с поставками, которые привели к резкому росту цен. Это включает "значительный выпуск" дизельного топлива в течение 20 дней, а также обсуждение "дополнительных выпусков дизельного топлива по мере необходимости", говорится в заявлении лидеров G7.

G7 высвободит 100 миллионов баррелей нефти из-за роста цен

Группа развитых экономик, включая США, заявила, что этот шаг начнётся немедленно и продлится четыре месяца.

Согласно мерам, которые были приняты после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил запретить экспорт дизельного топлива, между членами G7 не будет никаких "экспортных ограничений на энергоносители и энергетические продукты".

В G7 входят США, Великобритания, Канада, Япония, Германия, Италия и Франция, ЕС также представлен на её заседаниях.

Дональд Трамп предупреждал, что запретит экспорт дизельного топлива из США, если европейские страны не согласятся выпустить на рынок больше собственных запасов. Это ослабило бы давление на цены для американских потребителей накануне промежуточных выборов в ноябре, но привело бы к росту цен в других странах.

В пятницу, 2 октября, Трамп написал в социальных сетях: "Европа только что согласилась выпустить огромное количество своего дизельного топлива, которого у неё имеются большие запасы. Процесс начнётся немедленно".

Его министр финансов США Скотт Бессент утверждал, что американские фермеры, дальнобойщики и предприятия "не должны нести бремя" роста цен.

Выступая позже в Белом доме, Трамп заявил, что запрет на экспорт дизельного топлива "никогда не обсуждался".

Ссылаясь на решение G7 выпустить топливо из резервов, он добавил, что "то, что сделала Европа, было замечательным поступком".

"У Европы много дизельного топлива, и они внесут значительный вклад в мировую экономику — как и мы", — сказал он.

И мы не собираемся вводить запрет на экспорт, мы собираемся делать то, что должны делать - отметил Трамп.

Трамп первоначально заявил, что поддерживает запрет на экспорт дизельного топлива в начале прошлой недели, и всё ещё рассматривал этот вопрос в четверг на фоне того, как его администрация оказывала давление на Европу, чтобы она использовала свои запасы.

Дизель активно используется транспортной отраслью и сельским хозяйством, что означает рост стоимости топлива для производства товаров первой необходимости, таких как продукты питания, отмечает издание.

После встречи лидеров G7 президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что блок договорился высвободить резервы "до 100 миллионов баррелей" в течение четырёх месяцев под координацией Международного энергетического агентства (МЭА).

Макрон заявил, что скоординированные действия "снизят цены на нефтепродукты, в частности на дизельное топливо". Обращаясь к соглашению не вводить запреты на экспорт, Макрон сказал, что "президент Трамп, в частности, очень чётко высказался по этому вопросу".

В совместном заявлении лидеры G7 заявили: "Мы выполним наши обязательства, скоординировав через МЭА выпуск 100 миллионов баррелей, который начнётся немедленно и продлится в течение четырёх месяцев, включая значительный выпуск дизельного топлива в течение первых 20 дней членами и партнёрами G7".

Пока неясно, какие страны-партнёры высвободят запасы и как быстро.

Что с ценами на нефть

100 миллионов баррелей включают как дизельное топливо, так и сырую нефть. Цена на мировой эталон нефти марки Brent ненадолго упала ниже 100 долларов за баррель, но к вечеру пятницы выросла примерно до 102 долларов. До вторжения США и Израиля в Иран она торговалась на уровне около 73 долларов.

Мэтт Смит, директор по исследованию сырьевых товаров в Kpler, сказал, что цены на нефть снова выросли из-за возобновления ударов между Саудовской Аравией и хуситами в Йемене.

"Цены на нефть резко упали после объявления о выпуске стратегических запасов в Европе, но изменили курс на фоне слухов о том, что Саудовская Аравия планирует наступление в Йемене, пытаясь восстановить безопасный маршрут через Баб-эль-Мандеб", — сказал он.

Лидеры G7 заявили, что они также согласуют графики технического обслуживания, чтобы избежать одновременной остановки нескольких нефтеперерабатывающих заводов, одновременно призывая страны, располагающие такими возможностями, наращивать переработку, в частности дизельного топлива.