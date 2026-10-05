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Техника

Почему нефть по-прежнему держится около $100 за баррель и что может произойти с ценами дальше — Bloomberg

Киев • УНН

 • 3506 просмотра

Поставки нефти почти восстановились, но цены не снижаются из-за рисков эскалации, низких запасов и дорогой транспортировки. Снижение возможно после стабилизации ситуации в регионе.

Почему нефть по-прежнему держится около $100 за баррель и что может произойти с ценами дальше — Bloomberg

Поставки нефти с Ближнего Востока почти вернулись к уровню, который был до начала войны США с Ираном, однако цены остаются вблизи $100 за баррель. Рынок продолжает закладывать в стоимость риск нового обострения, истощения мировых запасов и рекордно дорогой транспортировки сырья, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Даже решение стран G7 и их партнеров выпустить на рынок до 100 млн баррелей нефти и дизельного топлива из чрезвычайных резервов не вызвало существенного падения цен. По оценке Bloomberg, проблема уже не только в количестве доступной нефти — нарушена вся система ее поставок и переработки.

Мировые запасы составляют около 4,3 млрд баррелей — более чем на 400 млн меньше, чем в марте. В то же время спрос после первоначального падения восстановился примерно до 104,8 млн баррелей в сутки.

Война и Ормузский пролив остаются главными рисками

Трейдеры опасаются нового обострения между США и Ираном. До войны через Ормузский пролив проходило около 20% мировых поставок нефти, а сейчас движение через него остается затрудненным. Дополнительный риск создает ситуация в Красном море.

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Из-за опасности резко подорожала и транспортировка. Стоимость перевозки нефти из Персидского залива в Китай превышала $1,2 млн в сутки. Поэтому даже восстановление физических объемов экспорта не означает возвращения к прежней стоимости поставок.

Ситуацию ухудшает дефицит готового топлива. Экспорт нефтепродуктов из двух крупных центров переработки — Ближнего Востока и россии — остается ограниченным, в частности из-за войны россии против Украины. Другие НПЗ вынуждены работать интенсивнее и конкурировать за доступную сырую нефть.

Что будет с ценой дальше

Ключевым фактором останется ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке. Если риск новой масштабной эскалации уменьшится, движение через Ормузский пролив нормализуется, а мир начнет восстанавливать истощенные запасы, давление на цену нефти может постепенно ослабнуть.

Однако одного возвращения прежних объемов добычи недостаточно. Пока транспортировка остается дорогой, запасы — низкими, а дефицит дизельного и другого топлива сохраняется, у рынка есть сразу несколько причин удерживать нефть на высоких уровнях.

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Степан Гафтко

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