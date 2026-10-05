Чому нафта досі тримається біля $100 за барель і що може статися з цінами далі - Bloomberg

Постачання нафти з Близького Сходу майже повернулося до рівня, який був до початку війни США з Іраном, однак ціни залишаються поблизу $100 за барель. Ринок продовжує закладати у вартість ризик нового загострення, виснаження світових запасів і рекордно дороге транспортування сировини, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Навіть рішення країн G7 та їхніх партнерів випустити на ринок до 100 млн барелів нафти й дизельного палива з екстрених резервів не спричинило суттєвого падіння цін. За оцінкою Bloomberg, проблема вже не лише в кількості доступної нафти – порушено всю систему її постачання та переробки.

Світові запаси становлять близько 4,3 млрд барелів – більш ніж на 400 млн менше, ніж у березні. Водночас попит після початкового падіння відновився приблизно до 104,8 млн барелів на добу.

Війна та Ормузька протока залишаються головними ризиками

Трейдери побоюються нового загострення між США та Іраном. Через Ормузьку протоку до війни проходило близько 20% світових поставок нафти, а зараз рух через неї залишається ускладненим. Додатковий ризик створює ситуація в Червоному морі.

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Через небезпеку різко подорожчало й транспортування. Вартість перевезення нафти з Перської затоки до Китаю перевищувала $1,2 млн на добу. Тому навіть відновлення фізичних обсягів експорту не означає повернення до колишньої вартості поставок.

Ситуацію погіршує дефіцит готового палива. Експорт нафтопродуктів із двох великих центрів переробки – Близького Сходу та росії – залишається обмеженим, зокрема через війну росії проти України. Інші НПЗ змушені працювати інтенсивніше та конкурувати за доступну сиру нафту.

Що буде з ціною далі

Ключовим фактором залишатиметься безпекова ситуація на Близькому Сході. Якщо ризик нової масштабної ескалації зменшиться, рух через Ормузьку протоку нормалізується, а світ почне відновлювати виснажені запаси, тиск на ціну нафти може поступово слабшати.

Однак самого повернення колишніх обсягів видобутку недостатньо. Поки транспортування залишається дорогим, запаси – низькими, а дефіцит дизельного та іншого палива зберігається, ринок має одразу кілька причин утримувати нафту на високих рівнях.

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