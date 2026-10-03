Война с Ираном сорвала нефтяные планы ОПЕК+ — пересмотр будущих квот отложили

ОПЕК+ отложила пересмотр производственных мощностей стран-участниц, который должен стать основой для определения квот на добычу нефти в 2027 году. Причиной стали последствия войны США и Израиля против Ирана, сорвавшей часть проектов по расширению нефтяных мощностей на Ближнем Востоке, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, пишет УНН.

Детали

Изначально оценку максимальной устойчивой производственной мощности стран ОПЕК+ планировали завершить до конца сентября 2026 года. Теперь, по данным источников агентства, дедлайн перенесли на середину ноября.

Война на Ближнем Востоке задержала реализацию проектов, которые должны были увеличить добывающие мощности ряда стран. Из-за этого оценить, сколько нефти они реально смогут стабильно добывать в будущем, стало сложнее. Кроме того, не все участники ОПЕК+ успели предоставить необходимые данные.

От оценки будут зависеть нефтяные квоты

Независимую оценку мощностей большинства членов ОПЕК+ проводит американская консалтинговая компания DeGolyer and MacNaughton. Ее отчет теперь ожидают к середине ноября — незадолго до следующей встречи ОПЕК+ в конце месяца.

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Результаты должны стать одним из ключевых ориентиров во время переговоров по квотам на 2027 год. Страны, производственные возможности которых оценят ниже, могут столкнуться с давлением с целью сокращения квот, тогда как государства, нарастившие мощности, могут потребовать разрешения добывать больше.

Ситуация уже вызывала споры внутри нефтяного альянса. Объединенные Арабские Эмираты, добивавшиеся более высокой квоты из-за увеличения собственных производственных мощностей, в мае вышли из ОПЕК+. Ирак также стремится к увеличению квоты и, по данным Reuters, рассматривал возможность выхода из организации.

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