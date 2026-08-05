Добыча нефти ОПЕК в июле выросла благодаря странам Персидского залива – Bloomberg

В июле страны ОПЕК увеличили добычу нефти на 1,16 млн баррелей в сутки, до 19,44 млн. Основной прирост обеспечили Ирак, Кувейт и Саудовская Аравия. Поставки остаются ниже довоенного уровня из-за войны с Ираном.