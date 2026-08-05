Добыча нефти ОПЕК в июле выросла благодаря странам Персидского залива – Bloomberg
Киев • УНН
В июле страны ОПЕК увеличили добычу нефти на 1,16 млн баррелей в сутки, до 19,44 млн. Основной прирост обеспечили Ирак, Кувейт и Саудовская Аравия. Поставки остаются ниже довоенного уровня из-за войны с Ираном.
Страны ОПЕК в июле увеличили добычу сырой нефти, главным образом благодаря росту производства в Саудовской Аравии, Ираке и Кувейте, хотя из-за войны с Ираном поставки остаются ниже довоенного уровня. Об этом свидетельствуют результаты опроса Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По данным агентства, добыча стран Организации стран-экспортеров нефти в июле выросла на 1,16 млн баррелей в сутки – до 19,44 млн баррелей. Почти весь прирост обеспечили три страны Персидского залива.
Несмотря на восстановление добычи, экспорт нефти остается затрудненным из-за последствий войны с Ираном. Судоходство через Персидский залив до сих пор работает с перебоями, а маршруты через Красное море находятся под угрозой из-за атак йеменских хуситов.
Ирак, Кувейт и Саудовская Аравия нарастили добычу
Больше всего производство в июле увеличил Ирак – на 460 тыс. баррелей в сутки, до 2,3 млн баррелей. По данным Bloomberg, экспорт страны вырос на 37% благодаря более активной загрузке танкеров в порту Басра.
Кувейт нарастил добычу на 360 тыс. баррелей в сутки – до 1,57 млн баррелей. В стране заявили, что это самый высокий средний уровень производства с начала конфликта.
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Саудовская Аравия увеличила добычу на 390 тыс. баррелей в сутки – до 7,4 млн баррелей. В то же время этот показатель, как и раньше, на несколько миллионов баррелей ниже довоенного уровня.
По оценкам Bloomberg, частично рост производства объясняется традиционным сезонным увеличением внутреннего спроса на электроэнергию в странах Ближнего Востока, где в летний период для производства электричества часто используют сырую нефть.
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