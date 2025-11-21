"Призраки" ГУР сожгли вертолет Ка-27 и дорогостоящие системы ПВО в оккупированном Крыму
Мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" успешно поразили вражеский вертолет Ка-27 и несколько радиолокационных комплексов на временно оккупированном полуострове. Операция нанесла серьезные потери российской оккупационной армии.
Захватчикам в Крыму снова несладко — мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" нанесли очередные серьезные потери российской оккупационной армии, передает УНН со ссылкой на Главное управление разведки.
Детали
По данным ГУР, в результате операции на временно оккупированном полуострове успешно поражены вражеские:
- корабельный многофункциональный вертолет Ка-27;
- аэродромный радиолокационный комплекс "Лира-А10";
- РЛС 55Ж6У "Небо-У";
- РЛС "Небо-СВ" в купольной конструкции;
- РЛС П-18 "Терек".
Точные удары по дорогостоящим российским целям и потрясающее уклонение от ракеты из вражеского комплекса "Панцирь-С1" — в эксклюзивном видео. Бонусный эстетический кадр — зафиксированное украинскими разведчиками движение клина перелетных птиц в крымском небе.