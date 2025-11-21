"Призраки" ГУР сожгли вертолет Ка-27 и дорогостоящие системы ПВО в оккупированном Крыму

$42.150.00
Украина в эти дни в Швейцарии начинает с США консультации по параметрам мирного соглашения - Умеров
11:08 • 9390 просмотра
Самой молодой - 18 лет, самому старшему - 58: Украина вернула 31 гражданина из беларусиPhoto
10:59 • 13353 просмотра
В Офисе Зеленского анонсировали консультации по шагам для окончания войны "в эти дни": кто в составе делегации Украины
21 ноября, 21:58 • 22209 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
21 ноября, 19:13 • 38412 просмотра
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
21 ноября, 16:45 • 33664 просмотра
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
21 ноября, 16:23 • 35268 просмотра
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
21 ноября, 16:14 • 30813 просмотра
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 39408 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
21 ноября, 14:48 • 19737 просмотра
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
"Без Украины об Украине ничего не должно быть" - фон дер Ляйен о разговоре с Зеленским22 ноября, 03:32 • 13186 просмотра
Африка трещит по швам: огромные расщелины поглощают целые города, под угрозой миллионы людейPhoto22 ноября, 04:03 • 17996 просмотра
Словакия поддерживает мирный план США: Россию хотят вернуть в число "великих держав"22 ноября, 04:20 • 13659 просмотра
РФ ночью атаковала пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией: есть пострадавшие и разрушенияPhoto06:49 • 10899 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto07:49 • 10361 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 36714 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 31202 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 39413 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 46260 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф21 ноября, 09:41 • 44229 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo08:13 • 8804 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto07:49 • 10600 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 36714 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 38886 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo21 ноября, 06:32 • 53071 просмотра
"Призраки" ГУР сожгли вертолет Ка-27 и дорогостоящие системы ПВО в оккупированном Крыму

Киев • УНН

 • 2134 просмотра

Мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" успешно поразили вражеский вертолет Ка-27 и несколько радиолокационных комплексов на временно оккупированном полуострове. Операция нанесла серьезные потери российской оккупационной армии.

"Призраки" ГУР сожгли вертолет Ка-27 и дорогостоящие системы ПВО в оккупированном Крыму

Захватчикам в Крыму снова несладко — мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" нанесли очередные серьезные потери российской оккупационной армии, передает УНН со ссылкой на Главное управление разведки.

Детали

По данным ГУР, в результате операции на временно оккупированном полуострове успешно поражены вражеские:

- корабельный многофункциональный вертолет Ка-27;

- аэродромный радиолокационный комплекс "Лира-А10";

- РЛС 55Ж6У "Небо-У";

- РЛС "Небо-СВ" в купольной конструкции;

- РЛС П-18 "Терек".

"Призраки" ГУР на охоте: украинские дроны уничтожили три российские РЛС и десантный катер в Крыму26.10.25, 15:26 • 6200 просмотров

Точные удары по дорогостоящим российским целям и потрясающее уклонение от ракеты из вражеского комплекса "Панцирь-С1" — в эксклюзивном видео.  Бонусный эстетический кадр — зафиксированное украинскими разведчиками движение клина перелетных птиц в крымском небе.

Антонина Туманова

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Главное управление разведки Украины
Ракетный комплекс "Панцирь"
Крым