"Призраки" ГУР на охоте: украинские дроны уничтожили три российские РЛС и десантный катер в Крыму

Во временно оккупированном Крыму уничтожены три российские радиолокационные станции и десантный катер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Подробности

Вражеские объекты и технику поразили дроны спецподразделения ГУР "Призраки". Мастерски уклоняясь от ракет вражеской ПВО, дроны уничтожили ценную радиолокационную технику российских оккупантов, говорится в сообщении.

Под ударом украинских разведчиков оказались:

РЛС 96Л6 зенитно-ракетного комплекса С-400 “Триумф”;

РЛС П-18 “Терек”;

РЛС 55Ж6У “Небо-У”;

десантный катер “БК-16”.

В сети появилось соответствующее видео.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что бойцы 8-го полка Сил специальных операций ВСУ успешно провели боевую операцию в Донецкой области. Они уничтожили трех российских оккупантов и смогли захватить средства связи, навигацию и документы.