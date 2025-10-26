"Призраки" ГУР на охоте: украинские дроны уничтожили три российские РЛС и десантный катер в Крыму
Киев • УНН
Спецподразделение ГУР "Призраки" уничтожило три российские радиолокационные станции и десантный катер во временно оккупированном Крыму. Среди пораженных объектов - РЛС 96Л6, П-18 "Терек", 55Ж6У "Небо-У" и катер "БК-16".
Во временно оккупированном Крыму уничтожены три российские радиолокационные станции и десантный катер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Подробности
Вражеские объекты и технику поразили дроны спецподразделения ГУР "Призраки". Мастерски уклоняясь от ракет вражеской ПВО, дроны уничтожили ценную радиолокационную технику российских оккупантов, говорится в сообщении.
Под ударом украинских разведчиков оказались:
- РЛС 96Л6 зенитно-ракетного комплекса С-400 “Триумф”;
- РЛС П-18 “Терек”;
- РЛС 55Ж6У “Небо-У”;
- десантный катер “БК-16”.
В сети появилось соответствующее видео.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что бойцы 8-го полка Сил специальных операций ВСУ успешно провели боевую операцию в Донецкой области. Они уничтожили трех российских оккупантов и смогли захватить средства связи, навигацию и документы.