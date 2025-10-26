$41.900.00
11:39 • 7198 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
10:52 • 14944 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
10:49 • 14469 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
10:21 • 14647 просмотра
Враг накопил 200 военных в Покровске, продолжаются стрелковые бои - Генштаб
Эксклюзив
10:00 • 24891 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
09:07 • 12479 просмотра
Громкое ограбление Лувра: Le Figaro сообщает о задержании двух подозреваемых
08:50 • 12599 просмотра
В Украине за неделю заключили более 3300 браков: где больше всего
26 октября, 07:48 • 15420 просмотра
ВСУ освободили три села в Донецкой области и отбросили врага возле трех других - DeepState
25 октября, 19:33 • 36467 просмотра
Трамп назвал условие для встречи с Путиным
25 октября, 11:59 • 65795 просмотра
Отопительный сезон в Украине может начаться уже в ближайшие дни - Минэнерго
"Призраки" ГУР на охоте: украинские дроны уничтожили три российские РЛС и десантный катер в Крыму

Киев • УНН

 • 590 просмотра

Спецподразделение ГУР "Призраки" уничтожило три российские радиолокационные станции и десантный катер во временно оккупированном Крыму. Среди пораженных объектов - РЛС 96Л6, П-18 "Терек", 55Ж6У "Небо-У" и катер "БК-16".

"Призраки" ГУР на охоте: украинские дроны уничтожили три российские РЛС и десантный катер в Крыму

Во временно оккупированном Крыму уничтожены три российские радиолокационные станции и десантный катер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Подробности

Вражеские объекты и технику поразили дроны спецподразделения ГУР "Призраки". Мастерски уклоняясь от ракет вражеской ПВО, дроны уничтожили ценную радиолокационную технику российских оккупантов, говорится в сообщении.

Под ударом украинских разведчиков оказались:

  • РЛС 96Л6 зенитно-ракетного комплекса С-400 “Триумф”;
    • РЛС П-18 “Терек”;
      • РЛС 55Ж6У “Небо-У”;
        • десантный катер “БК-16”.

          В сети появилось соответствующее видео.

          Напомним

          Ранее УНН сообщал, что бойцы 8-го полка Сил специальных операций ВСУ успешно провели боевую операцию в Донецкой области. Они уничтожили трех российских оккупантов и смогли захватить средства связи, навигацию и документы.

          Евгений Устименко

