“Примари” ГУР на полюванні: українські дрони знищили три російські РЛС та десантний катер у Криму
Київ • УНН
Спецпідрозділ ГУР "Примари" знищив три російські радіолокаційні станції та десантний катер у тимчасово окупованому Криму. Серед уражених об'єктів - РЛС 96Л6, П-18 "Тєрєк", 55Ж6У "Нєбо-У" та катер "БК-16".
У тимчасово окупованому Криму знищено три російські радіолокаційні станції та десантний катер. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Деталі
Ворожі об’єкти і техніку вразили дрони спецпідрозділу ГУР "Примари". Майстерно ухиляючись від ракет ворожої ППО, дрони знищили цінну радіолокаційну техніку російських окупантів, йдеться в повідомленні.
Під ударом українських розвідників опинилися:
- РЛС 96Л6 зенітно-ракетного комплексу С-400 “Тріумф”;
- РЛС П-18 “Тєрєк”;
- РЛС 55Ж6У “Нєбо-У”;
- десантний катер “БК-16”.
У мережі з’явилось відповідне відео.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що бійці 8-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ успішно здійснили бойову операцію на Донеччині. Вони знищили трьох російських окупантів і змогли захопити засоби зв’язку, навігацію й документи.