"Призраки" ГУР поразили российский МиГ-29 и РЛС в Крыму

4 декабря 2025 года спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Призраки" провело успешную операцию во временно оккупированном Крыму, уничтожив российский многоцелевой истребитель МиГ-29. Об этом украинские разведчики сообщили в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Подробности

Поражение произошло на территории военного аэродрома "Кача". В эту же ночь "Призраки" также нанесли удар по аэродромному радиолокационному комплексу "Иртыш", расположенному вблизи временно оккупированного Симферополя.

Спецподразделения ГУР продолжают системно ослаблять систему противовоздушной обороны московитов над временно оккупированным полуостровом, уничтожая радары, зенитные комплексы, а отныне – и истребительную авиацию вс рф – говорится в сообщении ГУР.

