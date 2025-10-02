"Если рф "бумажный тигр", то что тогда НАТО?" - путин поставил под сомнение боеспособность Альянса

российский диктатор владимир путин нафантазировал, что войска рф продвигаются по всей линии фронта в Украине и поставил под сомнение боеспособность НАТО. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление путина на международной сессии клуба "Валдай".

путин заявил, что сейчас российские войска якобы "продвигаются по всей линии фронта в Украине для создания там "зоны безопасности". По его словам, они уже "вошли в Константиновку, Северск и Красноармейск, а Купянск захвачен на две трети".

"Если мы так уверенно продвигаемся, значит, мы бумажный тигр. Что тогда само НАТО? Оно что тогда представляет собой?" - сказал путин.

Ранее УНН писал, что владимир путин пожаловался, что москва дважды предлагала вступление в НАТО - в 1954 и 2000 годах, однако получила отказ. По его словам, тогдашний президент США Билл Клинтон сначала допускал такую возможность, но впоследствии изменил решение.