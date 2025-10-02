Через месяц будут в Покровске, а через два оккупируют чуть ли не весь Восток: Зеленский раскрыл, какую "информацию" путин давал Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти прилагают максимум усилий, чтобы Соединенные Штаты политически оставались на стороне Украины. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, передает УНН.

На вопрос о поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов и заявлений Трампа, который говорит, что не занимает сторону ни одной из сторон, Зеленский ответил, что сейчас правительство делает "все возможное для того, чтобы Соединенные Штаты были на нашей стороне с политической точки зрения".

Мы должны сохранить свои позиции, не делать шаг назад. Потому что это имеет огромное влияние на то, что происходит в том числе и в Соединенных Штатах. Когда путин предоставлял ложную информацию Трампу… что они оккупируют нашу территорию, что они оккупируют нас, что через месяц они будут в Покровске, а через два месяца они захватят чуть ли не весь восток Украины, а дальше пойдут на Харьков, Днепр, потом в Киев. Они демонстрировали какие-то карты, какие-то очень странные. Необходимо эти все нарративы разрушать. Именно это наши военные делают. Именно это делает наша дипломатическая команда - подчеркнул Президент.

