Через месяц будут в Покровске, а через два оккупируют чуть ли не весь Восток: Зеленский раскрыл, какую "информацию" путин давал Трампу
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти прилагают максимум усилий, чтобы Соединенные Штаты политически оставались на стороне Украины. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, передает УНН.
На вопрос о поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов и заявлений Трампа, который говорит, что не занимает сторону ни одной из сторон, Зеленский ответил, что сейчас правительство делает "все возможное для того, чтобы Соединенные Штаты были на нашей стороне с политической точки зрения".
Мы должны сохранить свои позиции, не делать шаг назад. Потому что это имеет огромное влияние на то, что происходит в том числе и в Соединенных Штатах. Когда путин предоставлял ложную информацию Трампу… что они оккупируют нашу территорию, что они оккупируют нас, что через месяц они будут в Покровске, а через два месяца они захватят чуть ли не весь восток Украины, а дальше пойдут на Харьков, Днепр, потом в Киев. Они демонстрировали какие-то карты, какие-то очень странные. Необходимо эти все нарративы разрушать. Именно это наши военные делают. Именно это делает наша дипломатическая команда
