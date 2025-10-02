$41.220.08
Эксклюзив
13:54
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Эксклюзив
13:45
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
13:08
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - ЗеленскийPhoto
Эксклюзив
12:31
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
2 октября, 09:13
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
2 октября, 07:38
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
2 октября, 06:36
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
2 октября, 05:53
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
2 октября, 05:30
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
2 октября, 03:16
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Через месяц будут в Покровске, а через два оккупируют чуть ли не весь Восток: Зеленский раскрыл, какую "информацию" путин давал Трампу

Киев • УНН

 • 812 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти прилагают максимум усилий для сохранения политической поддержки Соединенных Штатов. Он отметил важность разрушения ложных нарративов, которые распространяет рф.

Через месяц будут в Покровске, а через два оккупируют чуть ли не весь Восток: Зеленский раскрыл, какую "информацию" путин давал Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти прилагают максимум усилий, чтобы Соединенные Штаты политически оставались на стороне Украины. Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, передает УНН.

На вопрос о поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов и заявлений Трампа, который говорит, что не занимает сторону ни одной из сторон, Зеленский ответил, что сейчас правительство делает "все возможное для того, чтобы Соединенные Штаты были на нашей стороне с политической точки зрения".

Мы должны сохранить свои позиции, не делать шаг назад. Потому что это имеет огромное влияние на то, что происходит в том числе и в Соединенных Штатах. Когда путин предоставлял ложную информацию Трампу… что они оккупируют нашу территорию, что они оккупируют нас, что через месяц они будут в Покровске, а через два месяца они захватят чуть ли не весь восток Украины, а дальше пойдут на Харьков, Днепр, потом в Киев. Они демонстрировали какие-то карты, какие-то очень странные. Необходимо эти все нарративы разрушать. Именно это наши военные делают. Именно это делает наша дипломатическая команда 

- подчеркнул Президент.

Ранее УНН писал, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина использовала для ударов по рф только собственное дальнобойное оружие. После встречи с президентом США Дональдом Трампом, возможно, Украина будет иметь "что-то большее".

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Метте Фредериксен
Днепр
Дональд Трамп
Дания
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев
Харьков