"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что США не могут передать Украине ракеты Tomahawk, поскольку они нужны самой стране. Он также рассказал, что обсуждал этот вопрос с российским диктатором Владимиром Путиным.
Президент США Дональд Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk. Об этом сообщает УНН.
Детали
По словам главы Белого дома, США имеют большое количество этих ракет, но они нужны самой стране.
Нам нужны Tomahawk – у США их много, но они нам нужны. Мы не можем растрачивать запасы нашей страны. Они нам тоже нужны
Он также отметил, что этот вопрос поднимался во время его разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.
Я сказал Путину: "Вы не против, если я передам несколько тысяч ракет Tomahawk вашим оппонентам?" Ему эта идея не понравилась. Конечно, а вы что думаете? Что он скажет: "Прошу, продайте эти ракеты (Украине - ред.), я был бы очень благодарен?
В то же время он назвал разговор с Путиным "продуктивным" и анонсировал, что, вероятно, встретится с российским диктатором лично в течение ближайших двух недель.
"Европа хочет закончить войну в Украине, но не может этого сделать. Я могу это сделать. Я думаю, что мы добьемся успеха", - резюмировал Трамп.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский в эту пятницу планирует встретиться в Белом доме с президентом США Дональдом.
Трамп заявлял, что Зеленский во время встречи будет просить США о поставках ракет Tomahawk.
