"Поживем-увидим" - Трамп о возможном отказе Путина от встречи с Зеленским в Венгрии

Во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Дональда Трампа журналисты спросили американского лидера, что произойдет, если владимир путин откажется от встречи в Венгрии, имея в виду именно встречу Зеленского с российским лидером, Трамп ответил журналистам: "Поживем – увидим", пишет УНН.

Детали

На вопрос журналистов о вероятной встрече путина и Зеленского в Венгрии, американский президент ответил коротко: "Поживем – увидим".

В то же время он подтвердил, что накануне имел длительный разговор с российским президентом.

Я думаю, если президент путин хочет прекратить войну, то он так и поступит. Я два с половиной часа говорил вчера с путиным. Надеюсь, что он хочет завершить войну – и президент Зеленский тоже этого хочет

– отметил Трамп.

Напомним

Politico писало, что на фоне запланированных переговоров Трампа и Зеленского и после заявлений американского лидера о "наступлении" Украина рассматривает встречу в пятницу для обеспечения необходимого современного вооружения.

Трамп заявлял, что Зеленский во время встречи в Вашингтоне будет просить Америку о поставках ракет Tomahawk.

Отметим, что перед этим, еще 13 октября президент США заявлял, что отправит Украине ракеты Tomahawk, если россия будет продолжать войну.

Также Трамп отмечал, что россия не хочет завершать войну.

Кроме того, на днях Дональд Трамп призвал российского диктатора путина прекратить войну в Украине.

Однако вчера, 16 октября накануне встречи с Зеленским Трамп провел длительный разговор с путиным. Трамп заявил, что на следующей неделе состоится встреча команд США и россии на высоком уровне. Также он заявил, что встретится с путиным в Венгрии, чтобы обсудить возможность прекращения этой "бесславной" войны между рф и Украиной.

Трамп рассказал, что тема Tomahawk поднималась во время разговора с путиным.

Глава Белого дома, заметил, что США имеют большое количество этих ракет, но они нужны самой стране.

По словам помощника лидера рф юрия ушакова, телефонный разговор между путиным и Трампом, был инициирован российской стороной. путин сообщил Трампу о якобы стратегической инициативе российских войск по всей линии фронта и подчеркнул, что применение "Томагавков" может испортить отношения Америки и рф.