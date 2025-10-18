Туск після зустрічі Зеленського з Трампом: солідарність Європи з Україною сьогодні важливіша, ніж будь-коли раніше
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що солідарність Європи з Україною проти агресії росії сьогодні важливіша, ніж будь-коли раніше. Про це Туск написав у соцмережі Х у суботу після зустрічі Президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа у Білому дому напередодні, передає УНН.
Деталі
"Після вчорашніх переговорів Президента Зеленського в Білому домі та з європейськими лідерами одне стало абсолютно зрозумілим: солідарність Європи з Україною проти агресії росії сьогодні важливіша, ніж будь-коли раніше", - написав Туск.
Доповнення
Європейські лідери, включаючи президента Фінляндії Александра Стубба та президента Європейської ради Антоніу Кошту, висловили повну підтримку Президенту України Володимиру Зеленському після його розмови з Дональдом Трампом. Вони підтвердили військову, фінансову та дипломатичну допомогу, а також гарантії безпеки для України.
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив BBC, що президент США Дональд Трамп - "єдиний, хто може змусити" главу кремля володимира путіна сісти за стіл переговорів щодо війни в Україні.
Деякі європейські партнери, за повідомленнями, після зустрічі Президента України Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом у розмові з українським лідером були здивовані позицією Трампа.