Туск после встречи Зеленского с Трампом: солидарность Европы с Украиной сегодня важнее, чем когда-либо ранее
Киев • УНН
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что солидарность Европы с Украиной против агрессии россии важнее, чем когда-либо ранее. Это стало ясно после переговоров Президента Зеленского в Белом доме и с европейскими лидерами.
Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что солидарность Европы с Украиной против агрессии россии сегодня важнее, чем когда-либо ранее. Об этом Туск написал в соцсети Х в субботу после встречи Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Белом доме накануне, передает УНН.
Детали
"После вчерашних переговоров Президента Зеленского в Белом доме и с европейскими лидерами одно стало абсолютно ясным: солидарность Европы с Украиной против агрессии россии сегодня важнее, чем когда-либо ранее", - написал Туск.
Дополнение
Европейские лидеры, включая президента Финляндии Александра Стубба и президента Европейского совета Антониу Кошту, выразили полную поддержку Президенту Украины Владимиру Зеленскому после его разговора с Дональдом Трампом. Они подтвердили военную, финансовую и дипломатическую помощь, а также гарантии безопасности для Украины.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил BBC, что президент США Дональд Трамп - "единственный, кто может заставить" главу кремля Владимира Путина сесть за стол переговоров по войне в Украине.
Некоторые европейские партнеры, по сообщениям, после встречи Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в разговоре с украинским лидером были удивлены позицией Трампа.