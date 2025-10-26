Зеленський сподівається, що війна не триватиме десять років, але Україна готова боротися ще 2-3 роки - Туск

Президент Зеленський сподівається, що війна не триватиме десять років, але що Україна готова боротися ще два-три роки. Про це заявив прем'єр Польщі Дональд Туск в інтерв'ю The Sunday Times., передає УНН.

Деталі

Туск заявив, що Україна має право атакувати пов'язані з росією цілі в будь-якій точці Європи після того, як суд у Варшаві на початку цього місяця заблокував запит Німеччини про екстрадицію українського водолаза, обвинуваченого у причетності до бомбардування газопроводів "Північний потік 1" та "2" з росії у 2022 році.

Однак він зазначив, що Київ стурбований тим, які втрати завдасть війна його населенню та економіці, якщо вона триватиме довше, ніж кілька років.

"Я не сумніваюся, що Україна виживе як незалежна держава", – сказав Туск. "Зараз головне питання – скільки жертв ми побачимо. Президент Зеленський сказав мені (у четвер), що сподівається, що війна не триватиме десять років, але що Україна готова боротися ще два-три роки".

Конфлікт також шкодить економіці Росії, яка, за словами Туска, "не має шансів вижити" в довгостроковій перспективі та стикається з "драматичними" проблемами, що посилюються новими нафтовими санкціями, запровадженими Сполученими Штатами. Після зустрічі коаліції охочих у п'ятницю європейські лідери заявили, що сподіваються, що до Різдва буде досягнуто рішення про дозвіл Україні отримати доступ до коштів із заморожених російських активів.

Прем'єрка Данії закликає до Різдва ухвалити рішення щодо репараційних кредитів для України

Однак Туск сказав, що внутрішні негаразди лише зроблять президента путіна більш агресивним, і він не впевнений, наскільки "стабільним" виявиться новий каральний підхід президента Трампа до москви.

"Росіяни мають справді глибокі проблеми (в економічному плані)", — сказав Туск. "Чи означає це, що ми можемо сказати, що перемагаємо? Зовсім ні. У них є одна велика перевага проти Заходу, і особливо Європи: вони готові воювати… у воєнний час це абсолютно вирішальне питання. У вас немає шансів перемогти, якщо ви не готові воювати або хоча б чимось пожертвувати".

Туск також попередив Велику Британію, що вона більше не може жити з "солодкою ілюзією" про те, що її врятують у разі війни між НАТО та росією.