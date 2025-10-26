Зеленский надеется, что война не продлится десять лет, но Украина готова бороться еще 2-3 года - Туск

Президент Зеленский надеется, что война не продлится десять лет, но Украина готова бороться еще два-три года. Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск в интервью The Sunday Times, передает УНН.

Детали

Туск заявил, что Украина имеет право атаковать связанные с россией цели в любой точке Европы после того, как суд в Варшаве в начале этого месяца заблокировал запрос Германии об экстрадиции украинского водолаза, обвиняемого в причастности к бомбардировке газопроводов "Северный поток 1" и "2" из России в 2022 году.

Однако он отметил, что Киев обеспокоен тем, какие потери нанесет война его населению и экономике, если она продлится дольше, чем несколько лет.

"Я не сомневаюсь, что Украина выживет как независимое государство", – сказал Туск. "Сейчас главный вопрос – сколько жертв мы увидим. Президент Зеленский сказал мне (в четверг), что надеется, что война не продлится десять лет, но что Украина готова бороться еще два-три года".

Конфликт также вредит экономике россии, которая, по словам Туска, "не имеет шансов выжить" в долгосрочной перспективе и сталкивается с "драматическими" проблемами, усугубляемыми новыми нефтяными санкциями, введенными Соединенными Штатами. После встречи коалиции желающих в пятницу европейские лидеры заявили, что надеются, что к Рождеству будет достигнуто решение о разрешении Украине получить доступ к средствам из замороженных российских активов.

Однако Туск сказал, что внутренние неурядицы лишь сделают президента путина более агрессивным, и он не уверен, насколько "стабильным" окажется новый карательный подход президента Трампа к Москве.

"У россиян действительно глубокие проблемы (в экономическом плане)", — сказал Туск. "Означает ли это, что мы можем сказать, что побеждаем? Вовсе нет. У них есть одно большое преимущество против Запада, и особенно Европы: они готовы воевать… в военное время это абсолютно решающий вопрос. У вас нет шансов победить, если вы не готовы воевать или хотя бы чем-то пожертвовать".

Туск также предупредил Великобританию, что она больше не может жить с "сладкой иллюзией" о том, что ее спасут в случае войны между НАТО и Россией.