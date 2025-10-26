Зеленский надеется, что война не продлится десять лет, но Украина готова бороться еще 2-3 года - Туск

$41.900.00
48.550.00
ukenru
11:39 • 1962 просмотра
Дожди, ветры и снижение температуры: какой погоды ждать в Украине в начале недели
Эксклюзив
10:52 • 7628 просмотра
ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия
10:49 • 10007 просмотра
Масштабный кризис с водоснабжением во Львове: вода вернется в течение 11–12 часов
10:21 • 10447 просмотра
Враг накопил 200 военных в Покровске, продолжаются стрелковые бои - Генштаб
Эксклюзив
10:00 • 18198 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
09:07 • 11103 просмотра
Громкое ограбление Лувра: Le Figaro сообщает о задержании двух подозреваемых
08:50 • 11555 просмотра
В Украине за неделю заключили более 3300 браков: где больше всего
07:48 • 14932 просмотра
ВСУ освободили три села в Донецкой области и отбросили врага возле трех других - DeepState
25 октября, 19:33 • 36196 просмотра
Трамп назвал условие для встречи с Путиным
25 октября, 11:59 • 65397 просмотра
Отопительный сезон в Украине может начаться уже в ближайшие дни - Минэнерго
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3.2м/с
54%
743мм
Популярные новости
"Границы России нигде не заканчиваются": посланник Путина привез в США конфеты с цитатами диктатораPhoto26 октября, 02:19 • 45889 просмотра
Число пострадавших в результате атаки на Киев возросло до 26 человек, среди них много детей26 октября, 02:41 • 42943 просмотра
Жена Макрона Брижит по ошибке появилась на налоговом портале под мужским именем: начато расследование26 октября, 03:16 • 11278 просмотра
Ночная атака на Киев: трое погибших, десятки пострадавшихPhoto26 октября, 05:24 • 32556 просмотра
Число пострадавших в результате ночной атаки на Киев возросло до 32 человек09:16 • 12194 просмотра
публикации
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
10:00 • 18205 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 56986 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 85138 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 68477 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 89489 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Виталий Кличко
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Париж
Малайзия
Реклама
УНН Lite
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 31437 просмотра
Трамп планирует назвать новый бальный зал Белого дома в свою честь - СМИ25 октября, 07:29 • 37368 просмотра
Остин Батлер ведет переговоры о новом фильме: что это будет25 октября, 06:14 • 37871 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 38733 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 41300 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Северный поток — 2
Социальная сеть
Золото

Зеленский надеется, что война не продлится десять лет, но Украина готова бороться еще 2-3 года - Туск

Киев • УНН

 • 406 просмотра

Президент Зеленский надеется, что война не продлится десять лет, но Украина готова бороться еще два-три года, по словам премьера Польши Дональда Туска. Туск также отметил, что Украина имеет право атаковать связанные с Россией цели в любой точке Европы.

Зеленский надеется, что война не продлится десять лет, но Украина готова бороться еще 2-3 года - Туск

Президент Зеленский надеется, что война не продлится десять лет, но Украина готова бороться еще два-три года. Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск в интервью The Sunday Times, передает УНН.

Детали

Туск заявил, что Украина имеет право атаковать связанные с россией цели в любой точке Европы после того, как суд в Варшаве в начале этого месяца заблокировал запрос Германии об экстрадиции украинского водолаза, обвиняемого в причастности к бомбардировке газопроводов "Северный поток 1" и "2" из России в 2022 году.

Однако он отметил, что Киев обеспокоен тем, какие потери нанесет война его населению и экономике, если она продлится дольше, чем несколько лет.

"Я не сомневаюсь, что Украина выживет как независимое государство", – сказал Туск. "Сейчас главный вопрос – сколько жертв мы увидим. Президент Зеленский сказал мне (в четверг), что надеется, что война не продлится десять лет, но что Украина готова бороться еще два-три года".

Конфликт также вредит экономике россии, которая, по словам Туска, "не имеет шансов выжить" в долгосрочной перспективе и сталкивается с "драматическими" проблемами, усугубляемыми новыми нефтяными санкциями, введенными Соединенными Штатами. После встречи коалиции желающих в пятницу европейские лидеры заявили, что надеются, что к Рождеству будет достигнуто решение о разрешении Украине получить доступ к средствам из замороженных российских активов. 

Премьер Дании призывает к Рождеству принять решение о репарационных кредитах для Украины24.10.25, 20:24 • 4436 просмотров

Однако Туск сказал, что внутренние неурядицы лишь сделают президента путина более агрессивным, и он не уверен, насколько "стабильным" окажется новый карательный подход президента Трампа к Москве.

"У россиян действительно глубокие проблемы (в экономическом плане)", — сказал Туск. "Означает ли это, что мы можем сказать, что побеждаем? Вовсе нет. У них есть одно большое преимущество против Запада, и особенно Европы: они готовы воевать… в военное время это абсолютно решающий вопрос. У вас нет шансов победить, если вы не готовы воевать или хотя бы чем-то пожертвовать".

Туск также предупредил Великобританию, что она больше не может жить с "сладкой иллюзией" о том, что ее спасут в случае войны между НАТО и Россией.  

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Военное положение
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Владимир Путин
Северный поток — 2
НАТО
Дональд Трамп
Варшава
Великобритания
Европа
Германия
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина