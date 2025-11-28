Погіршення фінансового стану підприємств, збільшення проблемної заборгованості: у Центробанку рф озвучили негаразди в економіці
Київ • УНН
Центральний банк росії повідомив про погіршення фінансового стану підприємств та збільшення проблемної заборгованості. Чистий прибуток компаній знизився на 23% за перші вісім місяців 2025 року.
Центральний банк росії (ЦБР) повідомив про погіршення фінансового стану підприємств і збільшення проблемної заборгованості. Про це йдеться у звіті ЦБР, інформує УНН із посиланням на Bloomberg.
Деталі
Водночас у російському регуляторі переконані, що навіть більш різкий спад економіки не загрожуватиме фінансовій стабільності рф.
Зі сповільненням економіки кредитний ризик стає ключовою вразливістю. Фінансове становище як громадян, так і компаній загалом стабільне, але накопичені раніше ризики матеріалізуються, і більш вразливі позичальники стикаються з труднощамираніше накопичені ризики матеріалізуються, і більш вразливі позичальники стикаються з труднощами
Вказується, що охолодження економічної активності, несприятливий зовнішній фон та підвищені процентні витрати призвели до зниження чистого прибутку компаній на 23% за перші вісім місяців 2025 року порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Спостерігається збільшення кількості збиткових компаній у будівельному, нафтогазовому та транспортному секторах, тоді як вугільна промисловість переживає особливе навантаження
При цьому там очікують, що більшість компаній залишаться стійкими протягом 2026 року, а труднощі з обслуговуванням боргу, ймовірно, будуть обмежені кількома позичальниками з високим рівнем левериджу.
"Стрес-тести показують, що навіть "значне додаткове погіршення" операційних результатів компаній не спричинить системних ризиків", - резюмують у ЦБР.
Нагадаємо
За розрахунками Reuters, енергетичні надходження росії в листопаді 2025 року можуть скоротитися на 35% порівняно з минулим роком, до 520 млрд рублів.
Україна та Іспанія підписали низку документів: від співпраці проти дезінформації рф до туризму та економіки18.11.25, 19:58 • 4225 переглядiв