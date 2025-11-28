Погіршення фінансового стану підприємств, збільшення проблемної заборгованості: у Центробанку рф озвучили негаразди в економіці

$42.300.10
48.950.00
ukenru
22:24 • 5792 перегляди
Єрмак: Зеленський не підпише жодного документа про відмову від територій, поки буде Президентом України
27 листопада, 18:30 • 16764 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
27 листопада, 17:31 • 18458 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 28735 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 34884 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
27 листопада, 14:21 • 20936 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
27 листопада, 14:12 • 29909 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 13:37 • 22760 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
27 листопада, 12:53 • 14360 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
27 листопада, 12:37 • 17879 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.3м/с
87%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Канцлер Німеччини спробує переконати Трампа запросити ПАР на саміт G2027 листопада, 18:11 • 3900 перегляди
Продовжать наближати пункти, які є в нас за результатами Женеви: Зеленський про майбутню зустріч представників України та США27 листопада, 18:19 • 13642 перегляди
Швейцарські депутати вимагають перевірити, чи були подарунки Трампу порушенням антикорупційного закону27 листопада, 18:20 • 5772 перегляди
Пошкодження на Байконурі після запуску "Союзу": росія тимчасово втратила можливість відправляти людей у космосVideo27 листопада, 18:40 • 11372 перегляди
Нідерланди готують новий план для повернення українських біженців: що зміниться22:59 • 3954 перегляди
Публікації
Родичі жертв скандальної клініки Odrex закликали правоохоронців провести розслідування і покарати винних у смерті їхніх рідних - відеоVideo27 листопада, 15:30 • 22368 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 15:25 • 28735 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 34884 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 14:12 • 29909 перегляди
Українські компанії зі зв’язками з рф заробили 150,3 млрд грн за 2024 рік - дослідженняPhoto27 листопада, 13:38 • 24162 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Андрій Єрмак
Сиріл Рамафоса
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Нідерланди
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку02:36 • 356 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 29092 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 50179 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 83537 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 98979 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Гриби
Шахед-136
Time (журнал)

Погіршення фінансового стану підприємств, збільшення проблемної заборгованості: у Центробанку рф озвучили негаразди в економіці

Київ • УНН

 • 568 перегляди

Центральний банк росії повідомив про погіршення фінансового стану підприємств та збільшення проблемної заборгованості. Чистий прибуток компаній знизився на 23% за перші вісім місяців 2025 року.

Погіршення фінансового стану підприємств, збільшення проблемної заборгованості: у Центробанку рф озвучили негаразди в економіці

Центральний банк росії (ЦБР) повідомив про погіршення фінансового стану підприємств і збільшення проблемної заборгованості. Про це йдеться у звіті ЦБР, інформує УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Водночас у російському регуляторі переконані, що навіть більш різкий спад економіки не загрожуватиме фінансовій стабільності рф.

Зі сповільненням економіки кредитний ризик стає ключовою вразливістю. Фінансове становище як громадян, так і компаній загалом стабільне, але накопичені раніше ризики матеріалізуються, і більш вразливі позичальники стикаються з труднощамираніше накопичені ризики матеріалізуються, і більш вразливі позичальники стикаються з труднощами

- йдеться у звіті.

Вказується, що охолодження економічної активності, несприятливий зовнішній фон та підвищені процентні витрати призвели до зниження чистого прибутку компаній на 23% за перші вісім місяців 2025 року порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Спостерігається збільшення кількості збиткових компаній у будівельному, нафтогазовому та транспортному секторах, тоді як вугільна промисловість переживає особливе навантаження

- констатували у ЦБР.

При цьому там очікують, що більшість компаній залишаться стійкими протягом 2026 року, а труднощі з обслуговуванням боргу, ймовірно, будуть обмежені кількома позичальниками з високим рівнем левериджу.

"Стрес-тести показують, що навіть "значне додаткове погіршення" операційних результатів компаній не спричинить системних ризиків", - резюмують у ЦБР.

Нагадаємо

За розрахунками Reuters, енергетичні надходження росії в листопаді 2025 року можуть скоротитися на 35% порівняно з минулим роком, до 520 млрд рублів.

Україна та Іспанія підписали низку документів: від співпраці проти дезінформації рф до туризму та економіки18.11.25, 19:58 • 4225 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаНовини СвітуФінанси
Санкції
Державний бюджет
Енергетика
Reuters
Bloomberg