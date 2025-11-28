Ухудшение финансового состояния предприятий, увеличение проблемной задолженности: в Центробанке РФ озвучили проблемы в экономике
Киев • УНН
Центральный банк России сообщил об ухудшении финансового состояния предприятий и увеличении проблемной задолженности. Чистая прибыль компаний снизилась на 23% за первые восемь месяцев 2025 года.
Центральный банк России (ЦБР) сообщил об ухудшении финансового состояния предприятий и увеличении проблемной задолженности. Об этом говорится в отчете ЦБР, информирует УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
В то же время в российском регуляторе убеждены, что даже более резкий спад экономики не будет угрожать финансовой стабильности РФ.
С замедлением экономики кредитный риск становится ключевой уязвимостью. Финансовое положение как граждан, так и компаний в целом стабильно, но накопленные ранее риски материализуются, и более уязвимые заемщики сталкиваются с трудностями, ранее накопленные риски материализуются, и более уязвимые заемщики сталкиваются с трудностями
Указывается, что охлаждение экономической активности, неблагоприятный внешний фон и повышенные процентные расходы привели к снижению чистой прибыли компаний на 23% за первые восемь месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наблюдается увеличение количества убыточных компаний в строительном, нефтегазовом и транспортном секторах, тогда как угольная промышленность переживает особую нагрузку
При этом там ожидают, что большинство компаний останутся устойчивыми в течение 2026 года, а трудности с обслуживанием долга, вероятно, будут ограничены несколькими заемщиками с высоким уровнем левериджа.
"Стресс-тесты показывают, что даже "значительное дополнительное ухудшение" операционных результатов компаний не повлечет системных рисков", - резюмируют в ЦБР.
Напомним
По расчетам Reuters, энергетические поступления России в ноябре 2025 года могут сократиться на 35% по сравнению с прошлым годом, до 520 млрд рублей.
