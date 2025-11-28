$42.300.10
Ухудшение финансового состояния предприятий, увеличение проблемной задолженности: в Центробанке РФ озвучили проблемы в экономике

Киев • УНН

 • 158 просмотра

Центральный банк России сообщил об ухудшении финансового состояния предприятий и увеличении проблемной задолженности. Чистая прибыль компаний снизилась на 23% за первые восемь месяцев 2025 года.

Ухудшение финансового состояния предприятий, увеличение проблемной задолженности: в Центробанке РФ озвучили проблемы в экономике

Центральный банк России (ЦБР) сообщил об ухудшении финансового состояния предприятий и увеличении проблемной задолженности. Об этом говорится в отчете ЦБР, информирует УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

В то же время в российском регуляторе убеждены, что даже более резкий спад экономики не будет угрожать финансовой стабильности РФ.

С замедлением экономики кредитный риск становится ключевой уязвимостью. Финансовое положение как граждан, так и компаний в целом стабильно, но накопленные ранее риски материализуются, и более уязвимые заемщики сталкиваются с трудностями, ранее накопленные риски материализуются, и более уязвимые заемщики сталкиваются с трудностями

- говорится в отчете.

Указывается, что охлаждение экономической активности, неблагоприятный внешний фон и повышенные процентные расходы привели к снижению чистой прибыли компаний на 23% за первые восемь месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наблюдается увеличение количества убыточных компаний в строительном, нефтегазовом и транспортном секторах, тогда как угольная промышленность переживает особую нагрузку

- констатировали в ЦБР.

При этом там ожидают, что большинство компаний останутся устойчивыми в течение 2026 года, а трудности с обслуживанием долга, вероятно, будут ограничены несколькими заемщиками с высоким уровнем левериджа.

"Стресс-тесты показывают, что даже "значительное дополнительное ухудшение" операционных результатов компаний не повлечет системных рисков", - резюмируют в ЦБР.

Напомним

По расчетам Reuters, энергетические поступления России в ноябре 2025 года могут сократиться на 35% по сравнению с прошлым годом, до 520 млрд рублей.

Вадим Хлюдзинский

