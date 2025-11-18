Украина и Испания подписали ряд документов: от сотрудничества против дезинформации РФ до туризма и экономики

Украина и Испания подписали ряд двусторонних документов, в частности меморандум о взаимопонимании по российской дезинформации, меморандум о сотрудничестве в туристической сфере, письмо о намерениях по подписанию соглашения о техническом сотрудничестве, передает УНН.

Детали

В частности, был подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел, Европейского Союза и сотрудничества Испании и Министерством иностранных дел Украины по российской дезинформации.

Документ подписали посол Украины в Испании Юлия Соколовская и глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Также Соколовская подписала меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в туристической сфере между Министерством промышленности и туризма Испании и Государственным агентством развития туризма Украины. Со стороны Испании документ подписал Жорди Эреу Боэр.

Кроме того, Украина подписала письмо о намерениях по подписанию соглашения о техническом сотрудничестве между Украиной и Испанией. От Испании документ подписал Карлос Куэрпо Кабальеро, а от Украины - Соколовская.

Был подписан и меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики, торговли и предпринимательства Испании и Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства по механизмам двустороннего, экономического и финансового сотрудничества.

Документ подписал министр экономики, торговли и предпринимательства Испании Карлос Куэрпо Кабальеро.

Последний документ о взаимопонимании по промышленному сотрудничеству в сфере безопасности и обороны между испанскими компаниями Teknova и украинской компанией "Практика".

Напомним

Испания объявила о выделении значительного финансового пакета в размере около 1 миллиарда евро, который будет направлен на закупку американской военной техники для нужд Украины.