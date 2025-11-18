$42.070.02
18:35 • 2716 просмотра
Чернышова отправили под стражу с залогом в 51,6 млн грн
16:46 • 14946 просмотра
Укрэнерго вводит почасовые отключения света на всю среду, 19 ноября
Эксклюзив
14:29 • 24833 просмотра
В Одессе женщину, которая разбрасывала мусор, привязали скотчем к скамейке: в полиции отреагировали
Эксклюзив
14:10 • 35369 просмотра
Биткойн перегрелся: финтех-эксперт Елена Соседка спрогнозировала, что будет с рынком крипты
14:05 • 21810 просмотра
Испания выделяет Украине €1 млрд на американское оружие для ВСУ
18 ноября, 12:54 • 23789 просмотра
Долгое время работали со спецслужбами РФ: Туск заявил, что диверсии на железной дороге в Польше совершили украинцы
18 ноября, 11:49 • 25835 просмотра
Какой будет погода в Украине 19 ноября: синоптик Диденко озвучила прогноз на среду
18 ноября, 08:43 • 25562 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф присоединится к переговорам с Зеленским в Турции - Reuters
18 ноября, 07:59 • 31662 просмотра
россия атаковала энергетику в четырех областях, графики в большинстве областей - Минэнерго
Эксклюзив
18 ноября, 07:00 • 25267 просмотра
Как ухаживать за комнатными растениями зимой: основные советыPhoto
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украина и Испания подписали ряд документов: от сотрудничества против дезинформации РФ до туризма и экономики

Киев • УНН

 1002 просмотра

Украина и Испания подписали ряд двусторонних документов, включая меморандумы о взаимопонимании по российской дезинформации и сотрудничеству в туризме. Также было подписано письмо о намерениях относительно соглашения о техническом сотрудничестве.

Украина и Испания подписали ряд документов: от сотрудничества против дезинформации РФ до туризма и экономики

Украина и Испания подписали ряд двусторонних документов, в частности меморандум о взаимопонимании по российской дезинформации, меморандум о сотрудничестве в туристической сфере, письмо о намерениях по подписанию соглашения о техническом сотрудничестве, передает УНН. 

Детали

В частности, был подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел, Европейского Союза и сотрудничества Испании и Министерством иностранных дел Украины по российской дезинформации.

Документ подписали посол Украины в Испании Юлия Соколовская и глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Также Соколовская подписала меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в туристической сфере между Министерством промышленности и туризма Испании и Государственным агентством развития туризма Украины. Со стороны Испании документ подписал Жорди Эреу Боэр.

Кроме того, Украина подписала письмо о намерениях по подписанию соглашения о техническом сотрудничестве между Украиной и Испанией. От Испании документ подписал Карлос Куэрпо Кабальеро, а от Украины - Соколовская.

Был подписан и меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики, торговли и предпринимательства Испании и Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства по механизмам двустороннего, экономического и финансового сотрудничества.

Документ подписал министр экономики, торговли и предпринимательства Испании Карлос Куэрпо Кабальеро.

Последний документ о взаимопонимании по промышленному сотрудничеству в сфере безопасности и обороны между испанскими компаниями Teknova и украинской компанией "Практика".

Напомним

Испания объявила о выделении значительного финансового пакета в размере около 1 миллиарда евро, который будет направлен на закупку американской военной техники для нужд Украины.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Техника
Война в Украине
Испания
Украина