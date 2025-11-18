$42.070.02
Іспанія гарантувала Україні мільярд євро щорічно та нові пакети ППО й економічної допомоги – Зеленський
18:35 • 5850 перегляди
Чернишова відправили під варту із заставою у 51,6 млн грн
16:46 • 16159 перегляди
Укренерго запроваджує погодинні відключення світла на всю середу, 19 листопада
Ексклюзив
14:29 • 25705 перегляди
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
14:10 • 36413 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
14:05 • 22158 перегляди
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
18 листопада, 12:54
18 листопада, 12:54 • 24012 перегляди
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
18 листопада, 11:49
18 листопада, 11:49 • 25960 перегляди
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
18 листопада, 08:43
18 листопада, 08:43 • 25632 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
18 листопада, 07:59
18 листопада, 07:59 • 31739 перегляди
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
Україна та Іспанія підписали низку документів: від співпраці проти дезінформації рф до туризму та економіки

Київ • УНН

 • 1222 перегляди

Україна та Іспанія підписали низку двосторонніх документів, включаючи меморандуми про взаєморозуміння щодо російської дезінформації та співпраці в туризмі. Також було підписано лист про наміри щодо угоди про технічне співробітництво.

Україна та Іспанія підписали низку документів: від співпраці проти дезінформації рф до туризму та економіки

Україна та Іспанія підписали низку двосторонніх документів, зокрема меморандум про взаєморозуміння щодо російської дезінформації, меморандум щодо співробітництва у туристичній сфері, лист про наміри щодо підписання угоди про технічне співробітництво, передає УНН. 

Деталі

Зокрема, було підписано меморандум про взаєморозуміння між Міністерством закордонних справ, Європейського Союзу та співробітництва Іспанії та Міністерством закордонних справ України щодо російської дезінформації.

Документ підписали посол України в Іспанії Юлія Соколовська та глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес.

Також Соколовська підписала меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у туристичній сфері між Міністерством промисловості та туризмом Іспанії та Державним агентством розвитку туризму України. Зі сторони Іспанії документ підписав Жорді Ереу Боер.

Крім того Україна підписала лист про наміри щодо підписання угоди про технічне співробітництво між Україною та Іспанією. Від Іспанії документ підписав Карлос Куерпо Кабальєро, а він України - Соколовська.

Було підписано й меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економіки, торгівлі та підприємництва Іспанії та Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства щодо механізмів двостороннього, економічного та фінансового співробітництва.

Документ підписав міністр економіки, торгівлі та підприємництва Іспанії Карлос Куерпо Кабальєро.

Останній документ щодо взаєморозуміння щодо промислового співробітництва у сфері безпеки та оборони між іспанськими компаніями Teknova та українською компанією "Практика".

Нагадаємо

Іспанія оголосила про виділення значного фінансового пакета в розмірі близько 1 мільярда євро, який буде спрямований на закупівлю американської військової техніки для потреб України.

Павло Башинський

