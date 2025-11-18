Україна та Іспанія підписали низку документів: від співпраці проти дезінформації рф до туризму та економіки
Київ • УНН
Україна та Іспанія підписали низку двосторонніх документів, включаючи меморандуми про взаєморозуміння щодо російської дезінформації та співпраці в туризмі. Також було підписано лист про наміри щодо угоди про технічне співробітництво.
Деталі
Зокрема, було підписано меморандум про взаєморозуміння між Міністерством закордонних справ, Європейського Союзу та співробітництва Іспанії та Міністерством закордонних справ України щодо російської дезінформації.
Документ підписали посол України в Іспанії Юлія Соколовська та глава МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес.
Також Соколовська підписала меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у туристичній сфері між Міністерством промисловості та туризмом Іспанії та Державним агентством розвитку туризму України. Зі сторони Іспанії документ підписав Жорді Ереу Боер.
Крім того Україна підписала лист про наміри щодо підписання угоди про технічне співробітництво між Україною та Іспанією. Від Іспанії документ підписав Карлос Куерпо Кабальєро, а він України - Соколовська.
Було підписано й меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економіки, торгівлі та підприємництва Іспанії та Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства щодо механізмів двостороннього, економічного та фінансового співробітництва.
Документ підписав міністр економіки, торгівлі та підприємництва Іспанії Карлос Куерпо Кабальєро.
Останній документ щодо взаєморозуміння щодо промислового співробітництва у сфері безпеки та оборони між іспанськими компаніями Teknova та українською компанією "Практика".
Нагадаємо
Іспанія оголосила про виділення значного фінансового пакета в розмірі близько 1 мільярда євро, який буде спрямований на закупівлю американської військової техніки для потреб України.