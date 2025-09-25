Россия приняла бюджет с дефицитом в $54,6 млрд: налоги растут, экономика замедляется – разведка
Киев • УНН
Служба внешней разведки Украины сообщает, что правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2026–2028 годы с рекордным дефицитом в 54,6 миллиарда долларов. Минфин РФ предлагает повысить НДС до 22% и снизить порог для "упрощенки" для покрытия нехватки ресурсов.
Служба внешней разведки Украины сообщает, что правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2026–2028 годы с рекордным дефицитом в 54,6 миллиарда долларов. Несмотря на планы Кремля увеличить долю ненефтегазовых доходов до 78 %, экономический рост прогнозируется лишь на уровне 1,3 %. Об этом сообщает СВР Украины, пишет УНН.
Подробности
Чтобы закрыть нехватку ресурсов, Минфин РФ предложил ряд непопулярных шагов, например, повышение НДС до 22 %, снижение порога для "упрощенки" с $717 тыс. до $120 тыс., а также отмену льготных страховых тарифов для малого и среднего бизнеса.
В то же время, по информации украинской разведки, в бюджете заложены масштабные программные расходы: финансирование так называемых "национальных проектов" до 2030 года оценивается в $492 млрд (в 2,6 раза больше, чем в 2020–2025 годах), еще $120 млрд обещают направить на демографические инициативы и развитие образования.
Китай отменил субсидии на российскую медь и никель, ограничивая преимущества поставщиков из рф - разведка24.09.25, 13:47 • 2954 просмотра
Однако разведка указывает на очевидное противоречие: амбициозные обещания озвучиваются на фоне падения нефтегазовых доходов (до 22 % всех поступлений) и фактической потери финансовой устойчивости. Расширение дефицита и повышение налогов рассматриваются как признак структурного кризиса и попытка российских властей мобилизовать последние доступные ресурсы.
В рф растет налоговое давление: Служба внешней разведки заявила, что под удар попадут банки21.09.25, 16:15 • 6757 просмотров