Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что санкции против ГРУ подчеркивают, почему нужно оставаться бдительными к постоянной угрозе, исходящей от российского диктатора Владимира Путина и России. Об этом пишет Sky News, передает УНН.

Подробности

Этот отчет четко говорит: моральная ответственность лежит на Путине. И это еще одно доказательство шокирующей и безрассудной враждебной деятельности на территории Великобритании. Итак, очень важно, что мы впервые вводим самые строгие санкции против ГРУ, но это также подчеркивает, почему нам нужно оставаться бдительными к постоянной угрозе, исходящей от Путина и России - заявил Стармер.

Напомним

Правительство Британии заявило, что ГРУ полностью подпадает под санкции за "безрассудные" действия, включая нападение в городе Солсбери, направленное против Сергея Скрипаля, бывшего офицера ГРУ, который был заключен в России в 2006 году за шпионаж в пользу Великобритании. Он был освобожден в рамках обмена шпионами в 2010 году и поселился в Великобритании.

Мальчик, контактировавший с Сергеем Скрипалем в день отравления, вскоре тоже почувствовал себя плохо. На слушаниях о смерти еще одной отравленной "Новичком" Дон Стерджес рассказали новые подробности.