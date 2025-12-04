Премьер Британии о санкциях против ГРУ: моральная ответственность лежит на путине

$42.200.13
49.230.04
ukenru
16:56 • 7270 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
15:01 • 17689 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 18487 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 31727 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 19331 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 19995 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 20192 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 28553 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 47098 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 36820 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Столкновения в санатории "Жовтень" под Киевом: при чем здесь бизнесмен Кауфман4 декабря, 11:36 • 14851 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 23027 просмотра
Макрон предупредил, что США могут «предать» Украину — СМИ обнародовали утечку разговора лидеров ЕС4 декабря, 12:47 • 12068 просмотра
"После Николая": в Укрэнерго дали прогноз по сокращению отключений13:45 • 9846 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo14:10 • 8316 просмотра
публикации
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
15:01 • 17687 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 23212 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 31722 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto4 декабря, 06:30 • 40383 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 66861 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Стив Уиткофф
Рустем Умеров
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Чернигов
УНН Lite
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo14:10 • 8566 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 24466 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 26266 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 71094 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 73929 просмотра
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
The New York Times
Фильм

Премьер Британии о санкциях против ГРУ: моральная ответственность лежит на путине

Киев • УНН

 • 974 просмотра

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что санкции против ГРУ подчеркивают необходимость бдительности к постоянной угрозе со стороны России. Он подчеркнул, что моральная ответственность за действия ГРУ лежит на путине.

Премьер Британии о санкциях против ГРУ: моральная ответственность лежит на путине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что санкции против ГРУ подчеркивают, почему нужно оставаться бдительными к постоянной угрозе, исходящей от российского диктатора Владимира Путина и России. Об этом пишет Sky News, передает УНН.

Подробности

Этот отчет четко говорит: моральная ответственность лежит на Путине. И это еще одно доказательство шокирующей и безрассудной враждебной деятельности на территории Великобритании. Итак, очень важно, что мы впервые вводим самые строгие санкции против ГРУ, но это также подчеркивает, почему нам нужно оставаться бдительными к постоянной угрозе, исходящей от Путина и России

- заявил Стармер.

Напомним

Правительство Британии заявило, что ГРУ полностью подпадает под санкции за "безрассудные" действия, включая нападение в городе Солсбери, направленное против Сергея Скрипаля, бывшего офицера ГРУ, который был заключен в России в 2006 году за шпионаж в пользу Великобритании. Он был освобожден в рамках обмена шпионами в 2010 году и поселился в Великобритании.

Мальчик, контактировавший с Сергеем Скрипалем в день отравления, вскоре тоже почувствовал себя плохо. На слушаниях о смерти еще одной отравленной "Новичком" Дон Стерджес рассказали новые подробности. 

Павел Башинский

Санкции
Владимир Путин
Великобритания