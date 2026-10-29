Нічні атаки рф по Україні: вибухи у Харкові, удари по Дніпропетровщині та загиблий на Рівненщині

У ніч проти 29 жовтня російські війська атакували низку регіонів України безпілотниками. Вибухи лунали у Харкові, під ударами опинилися Дніпропетровська та інші області. Внаслідок атак є загиблі та поранені. Про це повідомляють представники обласних військових адміністрацій, місцева влада та поліція, пише УНН.

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На Дніпропетровщині росіяни майже 20 разів атакували три райони безпілотниками. У Дніпрі пошкоджене підприємство, поранення дістав 35-річний чоловік. У Нікопольському районі під ударами опинилися Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади. Пошкоджені адміністративна будівля, інфраструктура та багатоповерхівка.

У Харкові вночі зафіксували щонайменше три удари російських безпілотників. За словами міського голови Ігоря Терехова, близько 03:17 ворог атакував Холодногірський район, де виникла пожежа.

Згодом безпілотник влучив у Салтівському районі. За уточненою інформацією, під удар потрапив навчальний заклад. Близько 07:20 також зафіксували атаку на Індустріальний район. Наслідки уточнюються.

Напередодні, 28 жовтня, внаслідок російського удару по Основ'янському району Харкова загинув 60-річний чоловік. Ще троє чоловіків віком 41, 46 та 56 років були госпіталізовані. Медична допомога також знадобилася 48-річній жінці.

На Запоріжжі протягом доби російські війська завдали 849 ударів по 44 населених пунктах області. Зокрема, зафіксовано 20 авіаударів по низці населених пунктів, серед яких Комишуваха, Зарічне, Веселянка, Вільнянка та інші.

На Рівненщині російський безпілотник атакував цивільне підприємство у Сарненському районі. Внаслідок удару загинув 42-річний чоловік.

За інформацією поліції, пошкоджені транспортні засоби на території підприємства та поблизу нього, а також сусідні будинки. Рятувальники ліквідували пожежу, а вибухотехніки вилучили уламки ворожого безпілотника.

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