В Никополе FPV-дрон рф ранил женщину и двоих детей

В среду, 23 апреля, россияне нанесли удар FPV дроном в Никополе Днепропетровской области, пострадали трое жителей, среди которых – дети. Об этом сообщил в Telegram начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По словам Лысака, из-за удара FPV-дроном пострадали трое жителей Никополя. В больницу обратилась 23-летняя женщина с двумя дочерьми в возрасте год и три года, соответственно. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Из-за удара FPV-дроном пострадали три человека. В больницу обратилась 23-летняя женщина с двумя дочерьми. Одной девочке три годика, другой – только исполнился год. Всем оказали медицинскую помощь. Приходить в себя семья будет дома – написал Лысак.

Напомним

В среду, 23 апреля, российские оккупанты атаковали дроном автобус с работниками в Марганце. В результате вражеской атаки погибли 9 жителей.

Количество пострадавших в течение дня менялось. Сначала сообщалось о 32 пострадавших, но позже эта цифра выросла до 49 человек.

Также УНН сообщал, что россияне нанесли удар по Сумской области, повредив объекты гражданской инфраструктуры.