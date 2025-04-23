Ракетний удар рф по Сумщині: пошкоджено цивільну інфраструктуру

У Сумській області російські загарбники завдали ракетного удару по території Коровинської громади Роменського району. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації, пише УНН.

Сьогодні, 23 квітня, близько 15:30 ворог завдав ракетного удару по території Коровинської громади Роменського району. Внаслідок атаки ворога пошкоджені обʼєкти цивільної інфраструктури - повідомили в Сумській ОВА.

При цьому зазначається, що, за попередніми даними, постраждалих немає.

Доповнення

У Херсонській області російські війська понад добу масовано обстрілювали одне з ключових підприємств енергетичної інфраструктури і знищили енергетичний об'єкт. Наразі енергетики докладають зусиль, щоб стабілізувати ситуацію в Херсоні. Внаслідок ворожого удару можливі відключення світла.

Також у ніч на 23 квітня російські загарбники завдали масованого удару безпілотниками по Полтаві. Внаслідок цього удару є постраждалі.