Ракетный удар рф по Сумщине: повреждена гражданская инфраструктура
Киев • УНН
23 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Коровинской громаде, повредив объекты гражданской инфраструктуры. Предварительно, пострадавших в результате атаки нет.
В Сумской области российские захватчики нанесли ракетный удар по территории Коровинской громады Роменского района. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, сообщили в Сумской областной военной администрации, пишет УНН.
Сегодня, 23 апреля, около 15:30 враг нанес ракетный удар по территории Коровинской громады Роменского района. В результате атаки врага повреждены объекты гражданской инфраструктуры
При этом отмечается, что, по предварительным данным, пострадавших нет.
Дополнение
В Херсонской области российские войска более суток массированно обстреливали одно из ключевых предприятий энергетической инфраструктуры и уничтожили энергетический объект. Сейчас энергетики прилагают усилия, чтобы стабилизировать ситуацию в Херсоне. В результате вражеского удара возможны отключения света.
Также в ночь на 23 апреля российские захватчики нанесли массированный удар беспилотниками по Полтаве. В результате этого удара есть пострадавшие.