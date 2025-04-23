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Ракетный удар рф по Сумщине: повреждена гражданская инфраструктура

Киев • УНН

 • 1480 просмотра

23 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Коровинской громаде, повредив объекты гражданской инфраструктуры. Предварительно, пострадавших в результате атаки нет.

Ракетный удар рф по Сумщине: повреждена гражданская инфраструктура

В Сумской области российские захватчики нанесли ракетный удар по территории Коровинской громады Роменского района. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, сообщили в Сумской областной военной администрации, пишет УНН.

Сегодня, 23 апреля, около 15:30 враг нанес ракетный удар по территории Коровинской громады Роменского района. В результате атаки врага повреждены объекты гражданской инфраструктуры 

- сообщили в Сумской ОВА.

При этом отмечается, что, по предварительным данным, пострадавших нет.

Дополнение

В Херсонской области российские войска более суток массированно обстреливали одно из ключевых предприятий энергетической инфраструктуры и уничтожили энергетический объект. Сейчас энергетики прилагают усилия, чтобы стабилизировать ситуацию в Херсоне. В результате вражеского удара возможны отключения света.

Также в ночь на 23 апреля российские захватчики нанесли массированный удар беспилотниками по Полтаве. В результате этого удара есть пострадавшие.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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