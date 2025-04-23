росіяни понад добу били і знищили об'єкт енергетики на Херсонщині, можливі відключення - ОВА
Київ • УНН
Російські війська понад добу масовано обстрілювали одне з ключових підприємств енергетичної інфраструктури на Херсонщині. Енергетики намагаються стабілізувати ситуацію, але можливі відключення світла.
У Херсонській області російські війська понад добу масовано обстрілювали одне з ключових підприємств енергетичної інфраструктури і знищили енергетичний об'єкт, енергетики намагаються стабілізувати ситуацію в Херсоні, можливі відключення світла, повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
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"росіяни знову цинічно порушили домовленості й вже більше доби масовано бʼють по одному з ключових підприємств нашої енергетичної інфраструктури", - написав Прокудін.
З його слів, "по обʼєкту, який забезпечує місто світлом, окупанти безжально били з артилерії та дронів". "Атаки з БпЛА - тривають дотепер", - вказав голова ОВА.
"Наші військові всю ніч боролися, щоб відбити ворожі удари. Однак на ранок росіяни домоглися свого, знищивши енергетичний обʼєкт. Енергетики роблять все можливе й неможливе, аби стабілізувати енергетичну ситуацію у місті", - зазначив Прокудін.
Він закликав усіх максимально ощадно користуватись електроенергією.
"Найближчим часом можливі вимушені відключення", - наголосив Прокудін.
Доповнення
За даними Прокудіна, в області минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися37 населених пунктів, у тому числі Херсон. російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили автівку швидкої та приватні автомобілі. Через російську агресію за минулу добу 12 людей дістали поранення, з них - 1 дитина.