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США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский
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россияне больше суток били и уничтожили объект энергетики в Херсонской области, возможны отключения - ОВА

Киев • УНН

 • 356 просмотра

Российские войска более суток массированно обстреливали одно из ключевых предприятий энергетической инфраструктуры в Херсонской области. Энергетики пытаются стабилизировать ситуацию, но возможны отключения света.

россияне больше суток били и уничтожили объект энергетики в Херсонской области, возможны отключения - ОВА

В Херсонской области российские войска более суток массированно обстреливали одно из ключевых предприятий энергетической инфраструктуры и уничтожили энергетический объект, энергетики пытаются стабилизировать ситуацию в Херсоне, возможны отключения света, сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Детали

"россияне снова цинично нарушили договоренности и уже больше суток массированно бьют по одному из ключевых предприятий нашей энергетической инфраструктуры", - написал Прокудин.

По его словам, "по объекту, который обеспечивает город светом, оккупанты безжалостно били из артиллерии и дронов". "Атаки с БПЛА - продолжаются до сих пор", - указал глава ОВА.

"Наши военные всю ночь боролись, чтобы отбить вражеские удары. Однако к утру россияне добились своего, уничтожив энергетический объект. Энергетики делают все возможное и невозможное, чтобы стабилизировать энергетическую ситуацию в городе", - отметил Прокудин.

Он призвал всех максимально экономно пользоваться электроэнергией.

"В ближайшее время возможны вынужденные отключения", - подчеркнул Прокудин.

Дополнение

По данным Прокудина, в области за минувшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались 37 населенных пунктов, в том числе Херсон. российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 12 частных домов. Также оккупанты повредили автомобиль скорой и частные автомобили. Из-за российской агрессии за минувшие сутки 12 человек получили ранения, из них - 1 ребенок.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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