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США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський
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ДСНС показала наслідки атаки на Полтаву: 3 осіб постраждали, пошкоджено будинки та інфраструктуру

Київ • УНН

 • 1730 перегляди

У ніч на 23 квітня росіяни масовано атакували Полтаву дронами, поранено троє людей. Під ударом опинилися житлові квартали, підприємства та інша цивільна інфраструктура.

ДСНС показала наслідки атаки на Полтаву: 3 осіб постраждали, пошкоджено будинки та інфраструктуру

У ніч на 23 квітня російські війська здійснили масований удар безпілотниками по Полтаві. На жаль, є постраждалі. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

Деталі

Ціллю даної атаки стали виключно об’єкти цивільної інфраструктури. Під удар потрапили житлові квартали, приватні підприємства, склади та гаражні кооперативи. 

Унаслідок ворожої атаки 3 людей дістали травми. Один із дронів впав у безпосередній близькості до багатоповерхового будинку, спричинивши пошкодження фасаду та вибивши вікна у квартирах. 

Окремі об’єкти зайнялися – у кількох районах міста спалахнули пожежі. Рятувальники працюють на місцях влучань, локалізуючи вогонь та розбираючи завали. 

Також на місцях присутні фахівці ДСНС, які надають психологічну допомогу мешканцям, що опинилися в епіцентрі атаки. Ліквідація наслідків обстрілу триває, влада уточнює масштаби руйнувань.

Нагадаємо

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У Полтавській області ППО збила значну кількість ворожих безпілотників - ОВА23.04.25, 02:08 • 1358 переглядiв

Юлія Котвицька

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