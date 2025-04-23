ДСНС показала наслідки атаки на Полтаву: 3 осіб постраждали, пошкоджено будинки та інфраструктуру
Київ • УНН
У ніч на 23 квітня росіяни масовано атакували Полтаву дронами, поранено троє людей. Під ударом опинилися житлові квартали, підприємства та інша цивільна інфраструктура.
У ніч на 23 квітня російські війська здійснили масований удар безпілотниками по Полтаві. На жаль, є постраждалі. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.
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Ціллю даної атаки стали виключно об’єкти цивільної інфраструктури. Під удар потрапили житлові квартали, приватні підприємства, склади та гаражні кооперативи.
Унаслідок ворожої атаки 3 людей дістали травми. Один із дронів впав у безпосередній близькості до багатоповерхового будинку, спричинивши пошкодження фасаду та вибивши вікна у квартирах.
Окремі об’єкти зайнялися – у кількох районах міста спалахнули пожежі. Рятувальники працюють на місцях влучань, локалізуючи вогонь та розбираючи завали.
Також на місцях присутні фахівці ДСНС, які надають психологічну допомогу мешканцям, що опинилися в епіцентрі атаки. Ліквідація наслідків обстрілу триває, влада уточнює масштаби руйнувань.
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