У Полтавській області ППО збила значну кількість ворожих безпілотників - ОВА
Київ • УНН
Вночі 23 квітня російські дрони атакували Полтавщину. ППО збила значну кількість цілей, але є влучання в цивільну інфраструктуру та підприємства, інформації про постраждалих немає.
У Полтавській області сили протиповітряної оборони збили значну кількість ворожих засобів повітряного нападу противника". Про це інформує у своєму Тelegram-каналі т.в.о. керівника Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Когут, передає УНН.
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У середу, 23 квітня о 01:28 т.в.о. керівника Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив про збиття великої кількості російських безпілотників.
росіяни вчергове атакували Полтавщину. Протиповітряною обороною сходу України здійснюється збиття значної кількості ворожих засобів повітряного нападу противника. Вибухи, які чули полтавці, це результат збиття безпілотників, підриви фрагментів збитих БпЛА на землі у результаті падіння, а також, на жаль, влучання у об'єкти цивільної інфраструктури та підприємств
Чиновник уточнив, що інформації про постраждалих на цю хвилину не надходило.
"Повітряна тривога триває! Будьте в укриттях до відбою! Бережіть себе та рідних", - закликав Когут.
Нагадаємо
У ніч на середу Полтава зазнала атаки з боку безпілотників. Під обстріл потрапили два райони міста, зокрема Подільський і Шевченківський. За попередніми даними, вибухи зафіксовано на територіях поблизу цивільних об'єктів у промисловій зоні та на відкритих ділянках.