Полтавська громада зазнала атаки дронів: є влучання по підприємствам та відкритим територіям

Терористи атакували Полтавську громаду. Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Володимир Когут, передає УНН.

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У ніч на середу Полтава зазнала атаки з боку безпілотників. Під обстріл потрапили два райони міста, зокрема Подільський і Шевченківський.

За попередніми даними, вибухи зафіксовано на територіях поблизу цивільних об'єктів у промисловій зоні та на відкритих ділянках.

Станом на зараз інформації про постраждалих не надходило, втім офіційні служби закликають мешканців залишатися в укриттях до завершення тривоги та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

На місці працюють рятувальники та аварійні служби, триває збирання точних даних щодо масштабу наслідків удару.

У Полтаві пролунали вибухи: місто атакували ворожі дрони-камікадзе