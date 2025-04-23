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США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський
18:22 • 14143 перегляди

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Полтавська громада зазнала атаки дронів: є влучання по підприємствам та відкритим територіям

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Вночі Полтаву атакували безпілотники, вибухи пролунали біля цивільних об'єктів у промзоні та на відкритих ділянках. Інформації про постраждалих немає, на місці працюють рятувальники.

Полтавська громада зазнала атаки дронів: є влучання по підприємствам та відкритим територіям

Терористи атакували Полтавську громаду. Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Володимир Когут, передає УНН.

Деталі

У ніч на середу Полтава зазнала атаки з боку безпілотників. Під обстріл потрапили два райони міста, зокрема Подільський і Шевченківський.

За попередніми даними, вибухи зафіксовано на територіях поблизу цивільних об'єктів у промисловій зоні та на відкритих ділянках.

Станом на зараз інформації про постраждалих не надходило, втім офіційні служби закликають мешканців залишатися в укриттях до завершення тривоги та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

На місці працюють рятувальники та аварійні служби, триває збирання точних даних щодо масштабу наслідків удару.

У Полтаві пролунали вибухи: місто атакували ворожі дрони-камікадзе27.03.25, 22:36 • 42361 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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